精神科醫師戀上護理長　他寫「腥情日記」表愛…小三嬌嗔：不准愛她



▲新竹某醫院精神科與同病房護理長發生婚外情，護理長小三遭判賠35萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹某醫院精神科與同病房護理長發生婚外情，兩人在外共築愛巢、相約聽演唱會遭到妻子抓包，美國知名大學畢業、現為專職家庭主婦的正宮不甘婚姻遭受「七年之癢」一狀告上法院，法官調查後認定護理長插足精神科醫師與妻小的美滿生活，破壞原告配偶權，考量陳女仍是醫院護理長，依雙方身份地位等條件，判護理長小三應賠35萬元。

周姓精神科醫師與妻子彭女於2011年的元旦結婚，育有3名子女，2017年兩人的婚姻正準備邁第7年時，周男就與同病房的陳姓護理長發生婚外情，兩人不止傳訊互表愛意，還相約南下高雄看楊丞琳的演唱會，2018年周男甚至和小三在醫院附近共築愛巢，「七年之癢」一發不可收拾。

周男與陳姓護理長打得火熱，他在小三生日時寫下屬名「心愛的xx(護理長名)」、「愛你的xx(周男名)」的祝賀卡，周男親密的叫她「兔兔兒」，兩人在line中也經常互相留言「親親」、「抱抱」、「愛愛」互表愛意，陳女更在line中要求周男「不要理她(周妻)，不要抱她，不准愛她」。

正宮彭女不止在丈夫手機發現他與小三的親密對話，還在丈夫日記發現兩人曖昧、偷腥情事，周男還將寫道「xx，我的寶貝，我的xx…那天我們分手了」的日記內容給小三觀看，藉此表達深愛之意，妻子發現後質問丈夫，要求丈夫與小三斷開時，竟被丈夫在電話另一頭破口大罵「變態」，妻子不甘婚姻遭破壞，於是一狀告上法院，要求小三應賠精神撫慰金100萬元。

陳姓護理長否認與周男共築「愛的小屋」與看演唱會，辯稱妻子提供的line可能遭竄改，且取得手法有違法之嫌，並不能當做證據，也看不出來2人有逾越正常男女交往程度，要求法官駁回。

法官調查兩人line中對話發現，陳女曾因婚外情可能影響工作，與周男討論要不要分手，顯見知曉周男是已婚有家室的人，而周男也曾line「要親親妳的每個地方」、「愛愛五六次甚麼的」、「但是想插入啊」、「不起來怎麼插入」、「就插入就好」、「今天親了好幾下」、「還偷摸屁屁」等文字給陳女，陳女也回「我們星期天早上來抱抱好不好」，足見兩人互動超越男女往來分際，且兩人多次提及租屋、收拾用品，甚至停掉有線電視等生活瑣事，租屋契約中甚至還有周男所簽名，而周男日記也提到兩人共聽楊丞琳演唱會，經比對便條紙、卡片、租屋契約，確實為周男所寫，認定兩人有同居事實，小三證詞不可採。

法官認，陳姓護理長明知周男與彭女結婚多年，並育有3子女，卻仍與其發生婚外情，在外共築愛巢，嚴重破壞原告配偶權，考量陳女仍是醫院護理長，依雙方身份地位等條件，判小三應賠35萬元。

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