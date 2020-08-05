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高嘉瑜爆：微電腦瓦斯表索價萬元 民眾被迫買單

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▲▼高嘉瑜召開「天然氣獨占壟斷 無線抄表裝置開價上萬 用戶被迫買單」記者會。（圖／記者楊蕓攝）

▲高嘉瑜召開「天然氣獨占壟斷 無線抄表裝置開價上萬 用戶被迫買單」記者會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

經濟部能源局2014年開始推動微電腦瓦斯表，但民進黨立委高嘉瑜近日接獲陳情，業者在用戶屆滿換表年限時，以「免費換裝」、「現在只有新式電腦表」等說詞，替用戶換裝微電腦瓦斯表，部分業者告知用戶一定要加裝無線抄表裝置，導致用戶須負擔較高的基本費及高價的無線抄表裝置費用。

高嘉瑜指出，同屬公共事業的台灣電力公司及台北自來水營業處，近年開始替用戶換裝智慧電表、智慧水表，但基本費都不會因新式計量表成本較高而有所差異，天然氣公司以為電腦瓦斯表「功能多、成本高」為藉口，每月向用戶多收取40元的基本費，十年來價差高達4800元。

高嘉瑜表示，她也接到民眾投訴，天然氣公司以集中抄表盤故障無法維修為由，要求住戶更換具有「無線抄表」功能的微電腦瓦斯表，「無線抄表裝置」開價上萬元，費用驚人。

高嘉瑜質疑，依《公用天然氣事業天然氣售價及基本費收費計算準則》第4條規定，天然氣公司向用戶收取從量費之計量成本中，即包含天然氣儲存及輸配設備的維護成本，天然氣及中抄表盤損壞時，天然氣公司理應善盡維修義務。

高嘉瑜呼籲，天然氣公司對於屆換表年限的用戶，應清楚說明可選擇安裝傳統機械表或微電腦瓦斯表，並明確告知用戶安裝微電腦瓦斯表後將衍生較高的基本費，且安裝無線抄表裝置之費用應由業者自行從盈餘中支出。

對此，經濟部能源局石油及瓦斯組科長丁建仁表示，過去瓦斯表只有計量功能，現在積極推廣「微電腦瓦斯表」，有超時、漏氣、地震等遮斷安全功能，如果用戶換裝瓦斯表，都會優先建議要選用保障居家安全，換裝後成本會比傳統高，因此基本費每月會多出40元。

至於「無線抄表裝置」，丁建仁表示，是屬於瓦斯公司額外附加的功能，如果瓦斯公司要推廣，應向用戶說明清楚，未來經濟部會在相關場合督促強化業務說明，減少爭議。

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