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形象調查官「藝人級顏值」驚豔全場！小林志玲+全大運美少同喊：加我

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▲▼調查局台北市調處形象調查官。（圖／記者羅志華翻攝）

▲調查局台北市調處於21日，讓9位形象調查官公開亮相，個個顏值緊逼藝人，讓現場為之驚艷。（圖／記者吳銘峰攝）

記者羅志華／台北報導

法務部調查局台北市調處，嚴選9位兼具顏質與能力的同仁，擔任「形象調查官」於21日公開亮相，調查局除在大眾運輸張貼形象廣告外，也請來立委高嘉瑜、蔣萬安、台北副市長黃珊珊、藝人溫昇豪等人，表達對調查局的印象，同時向民眾街訪宣導反詐騙觀念，並歡迎有志青年加入調查局。

▲▼調查局台北市調處形象調查官。（圖／記者羅志華翻攝）

▲56期的洪婕庭於結業時，就因亮麗外型受到矚目，本次也入選為形象調查官。（圖／記者羅志華翻攝）

56期的洪婕庭於2019年12月結業時，就因亮麗外型格外受到矚目，畢業於台大國企系的她，於學生時期就因參加運動會，被封為全大運人氣美少女，更曾被名導魏德聖相中、詢問是否願加入演藝圈，後來因選擇念書作罷，目前於台北市調處外事站處理國外事務，並入選本次形象調查官。

而52期的李穎曾因出席破案記者會時，擄獲現場眾人眼球，被媒體譽為「小林志玲」，畢業於政大財政系的她，與同為52期、一起在台北市調處大安站的王騰儀，入選為形象調查官。

▲▼調查局台北市調處形象調查官。（圖／記者羅志華翻攝）

▲同為52期的李穎、王騰儀皆有張明星臉，本次一同入選形象調查官。（圖／記者羅志華翻攝）

歌藝「突出」的立委高嘉瑜，首先肯定調查局同仁年輕且認真，認為他們需要和地方人士互動取得情資，是很需要熱忱的一份工作，同時也要他們精進「唱歌」技巧，這樣才好在地方上培養感情，並鼓勵即使面對黑暗面也要保持陽光。

台北副市長黃珊珊，則以過往律師的經驗，認為調查局「很神秘」，如今卻找她拍形象廣告，讓她驚喜之餘，也肯定調查局的進步，並鼓勵調查局精進專業領域的同時，也不忘與民眾溝通。

扮演過警察、律師、檢察官的溫昇豪表示，每次穿上制服，就會自然湧現出正義的榮譽感，並鼓勵調查局同仁在現今犯罪、國際局勢愈加複雜的情況下，能繼續守護我們的家園。

立委蔣萬安則表示，他大學的同學及學長弟間，就有很多人擔任調查官，並在不同的領域內各自專精，非常感謝他們一直以來，對維護司法正義的付出。

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