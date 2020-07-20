國民法官法恐表決到半夜…高嘉瑜吃「皮蛋瘦肉粥」備戰　網狂問：丹丹嗎？

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

總統蔡英文第二任期推動司法改革，承諾國民法官制度一定要路；立法院於20日展開臨時會，處理國民法官法草案等案，預料朝野將上演馬拉松表決大戰。對此，立委高嘉瑜在臉書表示，預計戰到晚上12點，還PO出豐盛的早餐照皮蛋瘦肉粥，結果被網友留言狂問「丹丹嗎？」

立法院臨時院會，將處理司法院、行政院所提「國民參與刑事審判法草案」、國民黨團「公民參與刑事審判法草案」，以及民眾黨團所提「國民參與刑事審判法草案」。

國民法官應採用參審制還是陪審制，不僅朝野爭議大，民間司改團體要求參審、陪審並行。包括民間司法改革基金會、台灣陪審團協會等民間團體，不滿民進黨排除陪審制，6月30日起於立法院外展開長期靜坐抗議，獲得國民黨、民眾黨、時代力量聲援，民間司法改革基金會於18日公布民調，高達82%民眾認為台灣應採用「陪審制」。

立法院長游錫堃在3日及6日召集各黨團進行協商，但3日第一次協商時，僅有2條條文達成共識，其餘111條仍待協商討論；6日二度朝野協商，歷經9小時激辯仍無法達成共識，近百條爭議條文留待20日院會進行逐條表決。

為了好好迎接這漫長的審查會議，高嘉瑜一早在臉書PO出照片，厚厚的議事日程資料，配上她最愛的皮蛋瘦肉粥還有一杯冰奶茶，讓他感嘆「今天預計戰到晚上12點」。

網友看到貼文後留言給予支持，還有網友說，「會開不完，有人鬧場，那就唱歌讓大家開心吧！」、「有什麼事是一首歌無法解決的，如果有，那就唱兩首。」

也有網友對高嘉瑜的早餐相當有興趣，留言笑稱，「丹丹漢堡沒有賣這個哦，再度澄清下」、「皮蛋瘦肉粥+肉鬆⋯這樣味道都被肉鬆改掉了欸」、「不是丹丹的 不算！ 歡迎來高雄 自帶皮蛋」、「台北哪有丹丹」、「台北丹丹嗎」。

▲高嘉瑜吃皮蛋瘦肉粥配臨時會議程。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）