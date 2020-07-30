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律師錄取率倒退至18年前水平！　高嘉瑜要求廢除「400分門檻」

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▲▼ 考試院,中華民國政府機關（圖／記者季相儒攝）

▲律師考試錄取率大幅跌落，高嘉瑜要求考選部廢除400分門檻。（圖／資料照）

記者林銘翰／台北報導

我國律師考試制度原規定，參加第二試之考生，成績排名在前33%者即可通過律師考試，但考選部在2018年新增四大核心領域科目的「400分門檻」，導致我國律師考試錄取率大幅跌落，由2018年的8.58%降至去年的6.12％。民進黨立委高嘉瑜30日批評，我國的律師考試錄取率已倒退至18年前水平，考選部應全面檢視現行制度，廢除400分門檻，讓律師考試更公平。

高嘉瑜30日上午於立法院召開「考選部自打嘴巴，廢除400分門檻，律師考試更公平」記者會，並邀請律師謝良駿、律師考試改革陣線湯竣羽、考選部代表等人出席。

高嘉瑜表示，世界各國都把律師考試當作資格考，只要取得門檻便能取得律師資格，台灣的律師錄取率也從早期的3至4％，在2011年後有小幅度地成長，但時任考選部長蔡宗珍卻在2018年獨創了「律師考試第二試」，無預警新增四大核心領域科目的「400分門檻」，使2018年的律師錄取率下降至8.58%，到了2019年更僅剩下6.12%。

高嘉瑜說明，我國專門職業及技術人員高等考試之律師考試，由考試院考選部每年辦理，自2011年起實施分試考試新制，第一試採「測驗式試題（選擇題）」評估法學知能，第二試則採用「申論式試題」評估專業能力。其中，第一試以全程到考人數前33%者，即可取得第二試考試資格，第二試及格人數按應考人第二試成績高低順序，以全程到考人數前33%為及格。

▲▼高嘉瑜召開「考選部自打嘴巴，廢除400分門檻，律師考試更公平」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲高嘉瑜召開「考選部自打嘴巴，廢除400分門檻，律師考試更公平」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

高嘉瑜指出，在司法院的專業評析報告中也提到，若以律師考試第二試申論題的分數來看，因為閱卷老師主觀判斷上的差異，同一張考卷的差異值介於20分至37分，如此沒有標準的評論方式，恐影響考生多年苦讀的考試結果，「所以是賭運氣不是賭實力，不是看專業而是看老師心情好不好」。

高嘉瑜說，400分門檻的不合理之處包括，讓我國律師錄取率倒退至18年前水平，且實質影響近兩年462名考生的權益。此外，申論題也因為沒有標準答案，導致閱卷委員評分差異過大，考生也被迫專注國考科目，而瓜分跨領域學習的精力，與考選部原先聲稱「放寬律師考試」的政策完全背道而馳。

謝良駿表示，對於創新的制度考生會勇於接受，但在新制度上路後，考選部應該適時檢討，希望考選部能夠體恤全國考生的壓力，讓考生專心在課業上，不要再因為制度面臨許多煩惱，導致影響投入法律工作。

對此，考選部科長王睿君僅回應，考選部會持續搜集各界意見，並將所有意見帶回進行內部研議，由於有些東西還在研議當中，她不方便公開對外說明。

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