小16歲女友跟男人曖昧抓寶！雲林男埋伏「10秒狠捅7刀」…她出血2000ml慘死

▲▼雲林男在女友工作農會埋伏，見對方出現10秒內狂捅7刀殺人。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者戴若涵／台南報導

雲林一名70歲楊姓男子因懷疑交往6年、小16歲的陳姓女友另結新歡，竟持鋼刀到對方上班的農會停車場埋伏，一見到她現身便上前10秒內猛砍7刀，接著落跑。農會員工見陳女倒臥血泊之中，趕緊報警處理，雖經緊急送醫搶救，但陳女仍因傷勢過重宣告不治。楊男事後被依殺人等罪判處無期徒刑，日前二審將上訴駁回，全案仍可上訴。

判決指出，楊男2012年認識陳女，雙方進而成為男女朋友，2019年時更曾同居半年，但2019年7月3日楊男因懷疑陳女另結新歡，持刀與鹽酸到女友住處，打開鹽酸又作勢要攻擊陳女，嚇得對方報警處理。同年月9日法院核發暫時保護令。

他辯稱，3日時沒有恐嚇女友，只有抓對方的手，會帶鹽酸是因為女友交代他要洗廁所，但法院勘驗2人對話發現，楊男曾傳訊，「妳玩我、傷害我，我就徹底毀了妳」、「把妳玩死，我這把年紀已夠本了」、「妳避不看LINE沒用的，我已想好讓妳一槍斃命的好名詞」。

雲林縣警察局虎尾分局警員同年月12日對楊男執行保護令，楊男心生不滿，同年月17日清晨7時45分許開車到陳女工作的農會埋伏，等到女友現身後，竟在10秒內持全長30公分的鋼刀，連續朝陳女猛砍7刀，行兇後便離開現場。陳女經送醫搶救10多個小時後，仍因出血達2000至3000毫升，出血性休克併多重器官衰竭，不治身亡。

警方調閱附近監視器畫面要循線逮人，楊男才自行投案。楊男強調，自己沒有想殺女友，是因為看到法院核發的保護令，「想要教訓她」，當日都是朝女友的手腳攻擊，不是朝致命部位，刀刃會深入體內是因為雙方拉扯倒地，不是想殺人。另外，他稱自己案發前6、7年前「好像有憂鬱症」請求精神鑑定，且他是自己到警局自首，想詢問是否能減刑。

雲林地方法院發現，楊男曾供稱，陳女2019年6月23日將衣物搬出與同居住所，他因此懷疑女友另結新歡，過沒幾天又在公園巧遇女友與另名不認識的男子在抓寶，動作曖昧，沒多久後女友聲請保護令，他一再要求女友回心轉意都沒有獲得對方回應才會心生不滿。除此之外，楊男是事先購買好鋼刀，埋伏在陳女上班必經之處行兇，短短10秒內連刺7刀，明顯是預謀犯案而非臨時起意，不採信他的說詞。

法院最後依照恐嚇危害安全罪，判楊男處有期徒刑1年2月，又犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。應執行無期徒刑，褫奪公權終身；案經上訴台南高分院日前遭駁回，全案仍可上訴。

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