28年妻變冷漠拒行房　他崩潰「聞內褲翻手機」13刀殺愛人…聽最後喘息聲不救！

▲男子因為懷疑妻子外遇，竟忌妒心大起殺害對方。（圖／翻攝自Straits times）

記者陳亭伃／綜合報導

新加坡2017年發生一起恐怖血案。現年53歲的萊朱（Krishnan Raju）認為當年44歲的妻子對他不忠，多次收集妻子的內褲、偷看手機，想要抓姦在床，未料卻在一次監聽中發現妻子跟一名男性談笑風生，一氣之下在妻子返家後連刺13刀殺害，最後更拖延家人回家時間，連夜逃走，直到被逮捕後，則因有忌妒型妄想症減刑。

根據《Straits times》報導，萊朱和妻子萊蒂娜（Raithena Vaithena Samy）結婚28年，育有兩個孩子，然而他卻發現好一段時間老婆不願意與他親近、行房，平時控制慾就相當強的他，認為萊蒂娜一定在外面出軌，於是多次偷收了內褲、監聽、看手機的方式想要抓姦。

甚至在萊蒂娜的公司活動中，萊朱跑到現場要求見面，這讓妻子感到相當困擾，兩人因此陷入感情的僵持，萊蒂娜開始晚歸、喝酒，拒絕與萊朱發生關係，這讓男方相當不滿，甚至在家族聚會面前指控老婆紅杏出牆。

案發當天，萊朱聽了偷放在臥室內的監聽器，聽到老婆與一名男子講電話的內容，兩人不僅相談甚歡，甚至開始認為兩人有染，認定該名男子就是「第三者」。萊蒂娜返家之後，酒醉的萊朱趁著她去洗澡時，衝進浴室拿刀連刺13刀，其中有5刀深深刺入胸口。

萊朱犯案之後，打電話給快要返家的家人，自己立刻逃往馬來西亞的方向，落腳在自己哥哥家，接著傳訊息給家人寫下「原諒我」。萊朱的女兒與家人返家之後發現燈全暗，找到照明之後，驚見萊蒂娜裸躺在血泊中已經斷氣。

萊朱遭到逮捕時，接受精神鑑定，確定有忌妒型妄想症，辯護律師則要求減刑，法官則依法從殺人罪改為「誤殺」判刑8年。萊朱在自白中提到，「離開現場前，我弄壞了照明，聽到妻子最後的喘息聲，但我沒有停下腳步」。

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