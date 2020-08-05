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睡夢中被綁！他猛掙扎「遭兒女按住手腳」 　妻揮鐵錘爆頭…兒補刀終結命

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▲▼示意圖,社會,暴力,性侵,濫用,成人,害怕的,突擊,刑事,暗,絕望,恐懼,手,恐怖,女,犯罪,死亡。（圖／123RF）

▲人妻與兒女合謀，將熟睡中的丈夫殺害拋屍。（示意圖／123RF）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西賀州平桂區法院近日審理一宗家庭悲劇，因為何姓丈夫長期家暴，陳姓妻子與子女聯手，趁丈夫熟睡之際將其殺死並拋屍小樹林。陳女及兒子均因犯故意殺人罪，分別被判處入監10年及6年，女兒另案處理。

據《瀟湘晨報》報導，案情指，陳女此前多次遭受何男家暴，例如在2018年7月，何男就因毆打妻子而兩次被警方拘留。

2019年2月26日，陳女不堪長期家暴，與子女商量後決定殺死何男。隔天凌晨，她趁何男在家中一樓房間熟睡之機，用繩子將丈夫捆綁起來。

隨後，陳女上二樓叫來子女，用枕頭捂住何男嘴巴。何男驚醒後反抗並大聲呼救，下秒被子女按住手腳不讓掙扎。

與此同時，兒子用事先準備的小刀刺向何男頸部。陳女則在房間門後拿起一把鐵錘，朝死者頭部連續擊打。殺死對方後，陳女清洗房間內牆壁處的血跡，並於當晚將屍體用被子包裹好並用繩子捆住，與兒子一起拋屍至屋後200公尺處的小樹林。

隔天，陳女又將何男的床鋪拆掉，連同衣物、棉被、鐵錘、繩子等物品燒毀。

經鑑定，何男頭部因遭受鈍器致顱腦嚴重損傷死亡，全身多處損傷為銳器、鈍器共同作用形成。陳女於同年3月5日主動到警局自首，並如實供述罪行。

法院審理後認為，陳女及兒子因不堪忍受何男的長期家庭暴力，故意非法剝奪他人生命，構成故意殺人罪，在共同犯罪中，陳女提起犯意並積極實施犯罪行為，起主要作用，是主犯；兒子起次要輔助作用，是從犯；此外，何男對妻子及子女長期家庭暴力，對本案的發生負有過錯責任，故被告可以酌情從輕處罰。

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