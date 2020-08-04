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21歲警遭猛撞腦死！國中同學急北上見最後一面…心痛曝：警察一直是他的志願

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記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市樹林派出所21歲楊姓員警2日凌晨0時前往三多地區支援處理打架糾紛，孰料，卻在途中遭17歲張姓少年高速從側邊猛撞，當場連人帶車重摔昏迷，由於醫師判定已無腦幹功能，預計將於4日拔管。楊員的國中同學聽聞此事後感到相當錯愕，隨即從台中北上要見同學最後一面。

▲▼21歲楊姓警員考上警專報到第一天，家人幫他拍下照片，與家人感情很好，楊員遭無照少年撞擊瞬間（紅圈處） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲21歲楊姓員警遭17歲無照少年猛撞腦死，預計4日進行拔管，國中同學北上見最後一面。（圖／記者陳以昇翻攝）

楊員的國中同學表示，楊很有正義感，平時很認真負責，從國中一直以來志願就是要當警察，前陣子曾說有想調回台中工作。他提到，國中畢業後，2人也保持聯絡，假日時常約見面，平常都會聊聊工作上的事情，當他遇到挫折時，楊也會相當有耐心地幫忙分析、給予建議。他聽聞楊員出勤發生車禍昏迷的時候「滿擔心他的」，如今得知噩耗，更直言「很震驚、很錯愕，非常不能接受」，因此隨即北上要見相識9年的好同學最後一面。

▲▼21歲楊姓警員考上警專報到第一天，家人幫他拍下照片，與家人感情很好，楊員遭無照少年撞擊瞬間（紅圈處） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲楊員遭無照少年撞擊瞬間（紅圈處）。（圖／記者陳以昇翻攝）

回顧案情，楊員2日凌晨0時他擔服備勤，與2名同仁共3人分騎警用機車，沿路鳴笛開警示燈，準備前往支援打架糾紛，卻在行經大安路、俊英街口時，遭17歲張姓少年自側邊超速撞上，整個人當場噴飛重摔落地，救護人員抵達現場時，楊員已完全失去意識，趕緊送醫搶救，雖緊急救回，但因腦積水，無法動刀，昏迷只剩下3。

當時院方表示，由於楊員傷勢嚴重，即便救活，恐怕有很大機率成植物人，讓楊員雙親難以接受，在醫院激動哭喊「他才21歲、21歲耶！還這麼年輕」，而楊父手中更緊握護身符，只求能有奇蹟出現，但如今卻遭判定腦死，父母只好忍痛放手，預計4日進行拔管、捐贈器官遺愛人間。

▲▼無照少年撞飛21歲員警，今3日與母親到醫院下跪磕頭。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲無照少年撞飛21歲員警，3日與母親到醫院下跪磕頭。（圖／記者陳以昇翻攝）

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