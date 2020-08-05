21歲警遭撞腦死！父母招魂心碎呼喚「不要害怕了快回來」…堂妹擲筊1次就應筊

記者陳雕文、陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市樹林分局21歲警員楊庭豪2日凌晨支援臨轄打架糾紛，途中遭17歲張姓少年無照從側邊高速猛撞，當場失去生命跡象，送醫後雖搶救回來，但2度遭判定腦死，父母只好忍痛拔管，並捐出兒子的「5器官3組織」遺愛人間。警方5日上午出動車隊護送楊庭豪的遺體回服務單位接受送別，途中也重回事故現場招魂。

▲樹林派出所21歲員警楊庭豪遭撞腦死，父母今5日重回事故現場招魂。（圖／ETtoday記者攝）

▲▼楊庭豪4日下午2時被送進開刀房進行器官移植手術，現場警察同仁列隊致敬。（圖／記者陳以昇攝，下同）

樹林警方5日上午10時30分載運楊庭豪的遺體從亞東醫院出發，一路護送楊庭豪回他服務單位接受同仁的送別，巡禮結束後將移靈至板橋殯儀館。醫院至分局途中先至事故地點，讓家屬進行招魂儀式，現場氣氛哀戚。

楊庭豪父母抵達大安路與俊英街口，只見雙眼哭腫的楊母緊牽著楊父的手，聲聲呼喚，「Jerry，任務結束了，要好好做其他事情，不要在這裡停留，不要再害怕了，趕快回來，媽咪知道你不能接受，可是發生了，你趕快回來喔！」隨後由楊庭豪堂妹擲筊一次，楊庭豪便應筊，楊母忍住悲傷提醒兒子，「Jerry上車囉！」場面令人鼻酸。

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