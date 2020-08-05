雲林發電廠澄清下游廠商找人與會錄影 影響聲譽將尋求法律途徑

▲雲林離岸風力發電廠案，今日下午於雲林縣政府2樓水情中心會議室開協調會，出現四名不明人士列席會議，其中一人攜帶刀械，遭警方全部帶回警局。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡名翔／綜合報導

雲林離岸風力發電場施工，場方與漁民爭議達不到共識，昨日漁民代表與達德能源公司商借雲林縣政府水情中心進行協調會，出現多名可男子攜帶刀混入對列席人員拍攝蒐證。5日雲林縣議會開議第19屆第10次臨時會，縣議員蔡孟真緊急質詢，要求雲林縣警察局長針對案件回覆，可疑男子身份。

對此，雲林縣議員王又民表示，協調會開始前應對所有人員稽查身份，不容許有假漁民真亂場的狀況發生，達德能源子公司「允能風力發電公司」快刀斬亂麻解除合約，允能風力發電公司函知下包廠商自即日起終止與海事工作委派合約。「允能公司：因鼎楠實業有限公司執行業務不當,嚴重影響本公司之聲譽,且有悖於本公司與因鼎楠實業有限公司間之海事工作委派合約之目的及相關約定。自即日起終止本公司與因鼎楠實業有限公司公司間之海事工作委派合約,並停止一切委派處理事務。」

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▲昨（4）日漁民代表與達德能源公司商借雲林縣政府水情中心，協商工程進行與針對漁民漁具遭破壞之事進行協調會。（圖／記者蔡佩旻攝）

受委託包商也在今日下午公開聲明書表示，「有關昨(4)日於雲林縣政府2樓所進行之離岸風電漁業補償金協商會議,本公司所委託之外聘人員,在未充分告知現場與會人士情況下,逕於現場紀錄協商過程,且該受委託外聘人員攜帶非管制刀械,影響現場秩序、對現場與會人士造成困擾,本公司深感歉意。本公司日前接受允能公司委託,協助安排雲林本地漁民支援雲林離岸風場海事工程工作,包括工作場域安全維護、施工場域巡守等,係就實質提供漁民工作機會為出發點。然日前所發生情況,因執行不當導致損害允能公司商譽,本公司對允能公司終止合約決無異議,並再次向相關人員致上最深歉意。」

▼雲林縣議員王又民表示，協調會開始前應對所有人員稽查身分，不容許有假漁民亂真。（圖／王又民提供）