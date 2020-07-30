美術老師殺妻剁屍成17塊！「書房成屠宰場」血滲透地板…兒子隔壁房呼呼大睡

▲男子殺妻血跡滲透鄰居天花板。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州失蹤女子被丈夫殺害分屍一案正在進一步調查中，近日，有大陸網友發現，兇手的作案手段和6年前曾經發生在安徽省蕪湖的一起「音樂老師失蹤被殺案」頗為相似。當地一名音樂老師被身為美術老師的丈夫殺害後，慘被分屍成17塊，最後沖入馬桶中，屍骨無存。恐怖的是，他殺妻剁屍時，血跡流遍滿屋，甚至滲透了樓下鄰居的天花板。

據《蕪湖新聞網》報導，時間拉回到2014年的6月23日，這天晚上7點多鐘，在某大學讀碩士生的小吳和父親吳男一起在公園釣魚。期間，父親因故離開過2趟，但最終都返回陪小吳一起釣魚，直到深夜父子倆才回到家中。到了家門口，小吳發現大門是從外面鎖上的，母親的拖鞋放在門外，便猜母親鎖門出去了，並沒有察覺家中的異樣。

但此後連續幾天，小吳都不見母親回家，他越來越覺得情況不對。期間他去查看了社區大門口的監視器畫面，卻只查到母親最後一次進社區的畫面，並沒有查出母親何時出的社區。小吳感到焦慮，便去派出所報案。

直到7月9日，派出所警員再次到事發社區調查，從小吳家樓下的住戶得知一個關鍵訊息。6月24日早晨該住戶發現樓上有紅色液體滲漏到自家的天花板上，更滴到了書房的地板上，他還因此到樓上詢問。當時，樓上男主人吳男說是殺雞所致，並下樓來幫他擦了地板上的血跡，還用畫筆將天花板上的血跡塗白。派出所警員聯想到許某失蹤多日，覺得這一切有些蹊蹺，便將情況報告給鏡湖公安分局。

據悉，小吳的許姓母親是蕪湖一所師範學校的音樂老師，她從6月23日開始就沒有上班，電話也不接，甚至缺席期末考試的監考和老師們的放假聚餐。隨後，警方在對小吳家樓下天花板縫隙進行勘察，發現滲漏下來的血跡是人血！

吳男年已過60歲，是蕪湖一所學校的退休美術老師，他用樓下自家車庫改成一間小畫室，平日在這裡給一些學生上美術課。

當時偵辦此案的法醫韋帆回想，通過對吳男家現場勘驗，獲取了濺落血跡分佈、DNA檢材等關鍵痕跡，又在畫室廁所馬桶的出水管和室外化糞池內找到了78塊人體組織，並通過DNA鑑定，證明其中的多塊人體組織屬於許女。

▲兇手把妻子的屍塊往馬桶中沖。（示意圖／取自Pakutaso）

吳男和許女是夫妻，一名是美術老師，一名是音樂老師，夫妻倆學的都是藝術，按理說夫妻生活應該浪漫而文藝。然而，生活往往並不如人所願，多年的感情不和，使得兩人經常為家庭瑣事吵吵鬧鬧、動手動腳，家庭矛盾日趨突出，直到2014年的6月23日，兩人的矛盾漸漸升級到了臨界點。

這天晚上吳男和兒子一起在公園釣魚，因未帶水，便獨自返家去取，此前他和許女正在「冷戰」，他進門拿水的時候，爭吵再度爆發，進而升級為推搡、廝打。激烈的衝突中，他發現客廳電視櫃上有一把鐵錘，是前幾天拿出來修魚竿時使用的，便拿起來將妻子推至臥室。

在持續的爭吵、廝打中，已經失去理智的吳男持鐵錘朝妻子頭部左側太陽穴猛擊，致對方當場爆頭慘死。殺了妻子後，他用被單蓋上屍體，然後繼續外出陪兒子釣魚。晚上9點多鐘，他找了個藉口再次獨自返回家中，將妻子的屍體拖到書房裡藏匿。

清理了現場痕跡之後，他將妻子的拖鞋放到門外，將大門在外面鎖上，偽造對方外出的假像，然後又回到公園和兒子繼續釣魚。直到晚上12點多鐘，他才和兒子一起回家。

兒子以為母親鎖門出去了，並沒有察覺家中的異樣，隨後洗完澡進自己的房間睡覺了。不過，吳男卻沒有洗澡，他在思考下一步該如何處理屍體，24日凌晨4時許，在書房裡向妻子的屍體揮起了屠刀！

吳男用菜刀將妻子的屍體分成大小17塊，裝在十幾隻紅色塑膠袋裡，然後堆在書房電腦桌底下。此時地板上滿是血跡，他就用浴巾反復擦拭，然後將浴巾在洗衣機裡進行清洗。

在其後的幾天裡，吳男陸續將屍塊移至樓下的畫室中藏匿，並繼續在那裡對部分屍塊進行分割並重新裝袋。因為畫室中有一個簡易廁所，他就將切割下的小塊人體組織丟進馬桶中沖走，又騎電動單車分數次將大部分屍塊拋入了江中。

蕪湖市中級人民法院於2015年9月29日作出判決，判處被告人吳男死刑，緩期2年執行。

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