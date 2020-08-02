年輕人在哪！他漁港待20年嘆：人生有了方向，對海卻放不下手

▲廖榮祥說，和漁民、蚵農還有海邊的生物相處後，對人生有了方向，對這海卻放不下手。（圖／雲林縣政府提供）



記者許展溢／台北報導

全台各地約有220多個各類型漁港，漁港對許多在地人有著難以言喻的情感，活力海岸工作協會理事長廖榮祥20多年前到雲林台西漁港打造「漁港小店」，但隨著年紀增長、世代更迭，這裡已沒落，獨留廖榮祥看著生命各種變化。

廖榮祥曾想將此處發展成觀光景點，盼透過各種活化，帶動人潮，可惜長期欠缺資源，加上真的沒什麼人願意到此一遊，要維持基本環境和樣態很難。只是60歲的廖榮祥還不想放棄台西漁港說，「有多少就做多少」，現階段最想的是「找少年ㄟ」，讓他們看看如何經營，把漁港保存下來，因為這邊有很多故事。

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▲廖榮祥表示，要看生物的生命就要到台西看，看更美的地方就去墾丁。（圖／雲林縣政府提供）



想歸想，廖榮祥接著感嘆表示「也不是想怎樣就怎樣，很多事情無法強求來」，空間還在，就算沒人想來，不會有年輕人要做，至少都要想辦法維持漁港有蚵農聚集，蚵農是最好的解說員，因為還是有很多人對海不了解。廖榮祥接著自信指出，「西邊的海不比墾丁，可是有我們的特色」，墾丁的海不用解說就有休閒娛樂，到台西要解說，接觸此處漁港、潮間帶能感受生命，看生物鏈中演化，會了解生命是一層層立體性呈現， 有魚在游，看見水母，退潮時有蚵仔、彈塗魚，層次由上而下，「要看生物的生命就要到台西看，看更美的地方就去墾丁。」

廖榮祥說，不要到台西還嫌棄這邊的海跟墾丁不一樣，不能用同個標準去比較哪裡很好、多好看，每個漁港的海都有特色。以前自己也是一個完全不懂的人，最感動的是這些年和漁民、蚵農還有海邊的生物相處，有很多體悟、學到很多知識，對人生有了方向，對這海卻放不下手。

▲▼廖榮祥希望有年輕人願意到台西漁港看看並留下來經營。（圖／雲林縣政府提供）



廖榮祥指出，人生道理就像很多事情不是先有興趣，而是親自去做才有熱忱，是海交會了人，人感受後去了解並看顧這片海。最後他有感而發，一般遊客都是立即消費，立即看到東西，但有些東西不是拿錢，或去一天看夕陽西下，就會得到很多，如觀光型態有很多種，有人想看、有人想探討環境，探討各種般。



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