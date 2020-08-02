　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年輕人在哪！他漁港待20年嘆：人生有了方向，對海卻放不下手

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台西漁港。（圖／雲林縣政府提供）

▲廖榮祥說，和漁民、蚵農還有海邊的生物相處後，對人生有了方向，對這海卻放不下手。（圖／雲林縣政府提供）

記者許展溢／台北報導

全台各地約有220多個各類型漁港，漁港對許多在地人有著難以言喻的情感，活力海岸工作協會理事長廖榮祥20多年前到雲林台西漁港打造「漁港小店」，但隨著年紀增長、世代更迭，這裡已沒落，獨留廖榮祥看著生命各種變化。

廖榮祥曾想將此處發展成觀光景點，盼透過各種活化，帶動人潮，可惜長期欠缺資源，加上真的沒什麼人願意到此一遊，要維持基本環境和樣態很難。只是60歲的廖榮祥還不想放棄台西漁港說，「有多少就做多少」，現階段最想的是「找少年ㄟ」，讓他們看看如何經營，把漁港保存下來，因為這邊有很多故事。

請繼續往下閱讀...

▲▼台西漁港。（圖／雲林縣政府提供）

▲廖榮祥表示，要看生物的生命就要到台西看，看更美的地方就去墾丁。（圖／雲林縣政府提供）

想歸想，廖榮祥接著感嘆表示「也不是想怎樣就怎樣，很多事情無法強求來」，空間還在，就算沒人想來，不會有年輕人要做，至少都要想辦法維持漁港有蚵農聚集，蚵農是最好的解說員，因為還是有很多人對海不了解。廖榮祥接著自信指出，「西邊的海不比墾丁，可是有我們的特色」，墾丁的海不用解說就有休閒娛樂，到台西要解說，接觸此處漁港、潮間帶能感受生命，看生物鏈中演化，會了解生命是一層層立體性呈現， 有魚在游，看見水母，退潮時有蚵仔、彈塗魚，層次由上而下，「要看生物的生命就要到台西看，看更美的地方就去墾丁。」

廖榮祥說，不要到台西還嫌棄這邊的海跟墾丁不一樣，不能用同個標準去比較哪裡很好、多好看，每個漁港的海都有特色。以前自己也是一個完全不懂的人，最感動的是這些年和漁民、蚵農還有海邊的生物相處，有很多體悟、學到很多知識，對人生有了方向，對這海卻放不下手。

▲▼台西漁港。（圖／雲林縣政府提供）

▲▼廖榮祥希望有年輕人願意到台西漁港看看並留下來經營。（圖／雲林縣政府提供）

▲▼台西漁港。（圖／雲林縣政府提供）

廖榮祥指出，人生道理就像很多事情不是先有興趣，而是親自去做才有熱忱，是海交會了人，人感受後去了解並看顧這片海。最後他有感而發，一般遊客都是立即消費，立即看到東西，但有些東西不是拿錢，或去一天看夕陽西下，就會得到很多，如觀光型態有很多種，有人想看、有人想探討環境，探討各種般。
 

 ►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
連12年配息且轉型包租公　藥師存股曝：「這檔」根本是金礦
不排除發陸警！哈格比將掠過今晚明晨最近　海警持續「降雨熱區曝
LIVE／哈格比海警「今晚到明早風雨最劇」　氣象局記者會說明
快訊／樹林警凌晨鳴笛出勤…遭17歲無照少年撞擊！「腦出血」命
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周日爆北返人潮　高鐵今晚加開1班北上「全車自由座」列車

年輕人在哪！他漁港待20年嘆：人生有了方向，對海卻放不下手

影／不排除發陸警！哈格比將掠過今晚~明晨最近　海警持續「降雨熱區曝」

LIVE／哈格比海警「今晚到明早風雨最劇」　氣象局0840說明

日本鬆綁商務入境「台灣入列」　ANA明起復飛松山-羽田一周2班

就在家門口！哈格比加速「風雨最明顯地區」曝　放颱風假？專家說話了

哈格比進逼發海警！全台連2天防強風豪雨　各地「暴風圈侵襲機率」出爐

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一影響最劇」　發陸警？氣象局回應了

為什麼履歷漂亮卻拿不到offer？專家曝雷點：第一次面試就問薪水

你不知道的Google地圖功能　從「街景時光機」知曉城市變遷

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

婁峻碩爆有「4塊肌」一定脫爆　和焦凡凡媒人竟然是高爾宣

嘉義男自淋汽油證明「我愛妳」 全身起火哀號：她還真的點下去

颱風「辛樂克」最快今生成！ 明起大變天...豪雨擴大炸3天

「你覺得私房錢藏哪最安全？」　秦昊「裝傻一句話」林志穎尬笑

外送哥等紅燈「腳爽踩賓利」狂搖　他直擊驚呆...網：15億得主出現了

周日爆北返人潮　高鐵今晚加開1班北上「全車自由座」列車

年輕人在哪！他漁港待20年嘆：人生有了方向，對海卻放不下手

影／不排除發陸警！哈格比將掠過今晚~明晨最近　海警持續「降雨熱區曝」

LIVE／哈格比海警「今晚到明早風雨最劇」　氣象局0840說明

日本鬆綁商務入境「台灣入列」　ANA明起復飛松山-羽田一周2班

就在家門口！哈格比加速「風雨最明顯地區」曝　放颱風假？專家說話了

哈格比進逼發海警！全台連2天防強風豪雨　各地「暴風圈侵襲機率」出爐

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一影響最劇」　發陸警？氣象局回應了

為什麼履歷漂亮卻拿不到offer？專家曝雷點：第一次面試就問薪水

你不知道的Google地圖功能　從「街景時光機」知曉城市變遷

透天頂樓不蓋樓梯！他疑惑「一條垂直梯子」超危險　內行點破主因：會違法

她憂「社區不到60戶」以後沒錢修電梯！　過來人真心勸退：公設最後都作廢

超奇葩《鬼滅之刃》周邊　日本集英社推出「無慘爆米花」

家中滲漏問題不求人　一次搞懂6大常見防水材

最多一天一杯中美式！中醫揭「4危險群」過量超NG...胃痛、失眠恐上身

艾倫狄珍妮驚傳請辭17年《艾倫秀》！　落寞吐心聲「受夠了」…員工曝她卸責黑幕

周日爆北返人潮　高鐵今晚加開1班北上「全車自由座」列車

張繼科端碗喝湯「鏡子裡的他動作卻不一樣」　觀眾嚇歪：鬧鬼！

平溪播天氣「糗燒天燈」爆紅！　《黑澀會》米奇7年後雪恥「結果又悲劇了」

小心別成為「男生不會珍惜」的這4種女生！太主動、太強勢都中

生活熱門新聞

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一最靠近」

大感染劇本上演！醫爆「台灣處於第4階段」

哈格比進逼！全台防2天強風豪雨　暴風圈侵襲機率出爐

染疫外籍工程師完整足跡曝！24處酒吧等和高鐵入例

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

比利時工程師最新疫調：3月已有嗅味覺喪失

輕颱哈格比來了　最快清晨發布海警

案469曾到「台中2酒吧」！全程未戴口罩…27人採檢

染疫外籍工程師　彰化衛生局匡列371人

比利時工程師3月可能已染疫　台大醫仍認是本土

陳時中喊話苦勸！這些地點請務必戴上口罩

快訊／又一個！輕颱「哈格比」晚間生成

即／輕颱「哈格比」來了　最快明天發海警

本土個案再起？陳時中：5大場所必戴口罩

更多熱門

相關新聞

公路坦克撞殺菜販夫妻　女兒淚崩喚不回爸媽

公路坦克撞殺菜販夫妻　女兒淚崩喚不回爸媽

彰化北斗鎮1名68歲蘇姓民眾今(30)日清晨駕駛自小客車，載著妻子周婦要到雲林販售菜苗，行經台17線彰化縣大城鄉村南路時，26歲陳姓駕駛正巧開著貨櫃車貪快闖紅燈攔腰撞飛，蘇男卡在車內無法動彈，而周婦疑似被噴飛車外，2人當場無呼吸心跳送醫仍不治，警方通知家屬到場時，女兒更是淚崩泣不成聲，令人鼻酸。

漁港沒被報復性旅遊！地方點出困境

漁港沒被報復性旅遊！地方點出困境

新北水環境結合漁港轉型

新北水環境結合漁港轉型

官員曝「漁港評鑑」民眾投票率爆低！

官員曝「漁港評鑑」民眾投票率爆低！

東南夜市「這攤尷尬了」：三倍券業績掛蛋

東南夜市「這攤尷尬了」：三倍券業績掛蛋

關鍵字：

雲林台西漁港漁港小店活力海岸工作協會廖榮祥漁港

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

偶像劇女神「坐傳統早餐店用餐」

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一最靠近」

蔣友柏「進化大肌肌」...變台版馮迪索

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

20多歲妹喊屁股痛！醫指尖一頂「激情狂震」：第1次嗎　男友認了

大感染劇本上演！醫爆「台灣處於第4階段」

楊冪33歲「下半臉徹底崩了」！臉部真實狀態全被拍

20歲嫩妻爬上公公床！一試成主顧「老公被瞞7年綠爆」

哈格比進逼！全台防2天強風豪雨　暴風圈侵襲機率出爐

即／TikTok同意出售給微軟

染疫外籍工程師完整足跡曝！24處酒吧等和高鐵入例

更多

最夯影音

更多
噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面