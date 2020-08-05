三倍券+報復性消費發威！台北國際烘焙展4天湧逾15萬人

▲全球首發烘焙展吸引眾多人潮逛展。（圖／主辦單位提供）

消費中心／綜合報導

2020台北國際烘焙暨設備展已順利落幕，今年雖受疫情影響展覽規模縮小，但搭上政府振興三倍券、報復性消費等順風車，參觀人數仍有亮眼表現，據主辦單位統計，前3天就高達11萬人次，預估4天加總超過15萬人，證明烘焙展的熱度持續加溫，烘焙產業更是後疫情時代各食品業者兵家必爭之地。



▲店家祭出優惠消費者使用振興券購買月餅優惠更多。（圖／主辦單位提供）

值得一提的是，今年台北國際烘焙暨設備展創下多項紀錄，包括受疫情影響20年來首度延期、是2020全球首發之國際烘焙展、首創中秋主題活動區、首度引進餐車餐吧，主辦單位還特別規劃「外送經濟區展示」，提供業者後疫情時代的轉型參考，另外，展覽型態也首次轉型為以B2C為主，以提振國內烘焙產業。



▲麵包AI影像辨識結帳系統。（圖／主辦單位提供）

在此次展覽中還能發現，後疫情時代，民眾減少出門，引爆宅家經濟商機，不僅DIY、家用烘焙家電等商品熱賣，對烘焙成品的需求也轉為保存期長、可冷凍冷藏的型態；另一方面，「維持安全社交距離」則帶動電子支付系統、麵包AI影像辨識結帳系統等，可以提高結帳效率與消費體驗的零接觸商機；還有食安與健康意識的提升、烘焙業轉型外送新零售，以及異業合作創造話題等，都能見得整體消費趨勢已有很大的轉變。