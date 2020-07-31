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魏應充推動「將才學堂」發酵夢想　逾300名高關懷青少年翻轉人生

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▲第3屆將才學堂烘焙錦標賽熱血登場，6個社福團體、共30位選手齊聚一堂大秀身手，把青春夢想化作麵包糕點。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

眼神專注、動作小心翼翼，大夥兒分工合作，展現團隊默契，第3屆將才學堂烘焙錦標賽熱血登場，6個社福團體、共30位選手齊聚一堂大秀身手，把青春夢想化作麵包糕點一一陳列在評審眼前。

▲▼頂新和德文教基金會,將才學堂,烘焙錦標賽,屏東青少年夢想團隊,2018世界麵包冠軍王鵬傑,逐夢大使愛紗。（圖／記者姜國輝攝）
▲第3屆將才學堂烘焙錦標賽最大贏家「屏東青少年夢想團隊」所有作品。（圖／記者姜國輝攝，以下同）

今年的最大贏家是來自屏東的青少年夢想團隊，他們不但奪下最佳含餡麵包獎、最佳人氣獎、精神錦標3項團體獎，以及獎金6萬元，成員劉怜圻更獲得個人獎「年度MVP」，她坦言「很訝異」，直到領完獎走下台，還是不敢相信自己得獎，但也很開心團隊的努力有被看到，感謝將才學堂計畫給他們機會從零開始一路學習成長；談到未來夢想，劉怜圻則說想開一間訴求「自然」的親子餐廳，讓顧客享受天然的食材與用餐環境。

▲▼頂新和德文教基金會,將才學堂,烘焙錦標賽,屏東青少年夢想團隊,2018世界麵包冠軍王鵬傑,逐夢大使愛紗。（圖／記者姜國輝攝）
▲▼屏東青少年夢想團隊是今年最大贏家，成員劉怜圻更獲得年度MVP。
▲▼頂新和德文教基金會,將才學堂,烘焙錦標賽,屏東青少年夢想團隊,2018世界麵包冠軍王鵬傑,逐夢大使愛紗。（圖／記者姜國輝攝）

由頂新和德文教基金會發起的「將才學堂烘焙技職教育計畫」，是唯一大規模攜手各公益團體，協助高關懷青少年培養一技之長的公益訓練計劃，除了提供專業師資、教材及系統性課程等教育模組，讓高關懷孩子免費接受烘焙技職訓練，並輔導他們報考證照，更於前年起舉辦「將才學堂烘焙錦標賽」，邀請各地的優秀烘焙學員們比賽切磋，獲得在課堂上學不到的寶貴經驗，也能讓更多人看見他們的努力。

▲▼頂新和德文教基金會,將才學堂,烘焙錦標賽,屏東青少年夢想團隊,2018世界麵包冠軍王鵬傑,逐夢大使愛紗。（圖／記者姜國輝攝）
▲頂新和德文教基金會「將才學堂」，已助逾300名高關懷青少年翻轉人生。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，基金會創辦人魏應充先生，幾年前有感於許多高關懷青少年缺乏翻轉未來的一技之長，認為「除了給孩子們魚吃，更希望給他們釣竿」，向不少社福團體請益後，決定推動「將才學堂」烘焙技職教育計畫，為孩子的人生創造另一種選擇權，2017年開辦至今3年，累積已有300多人受惠，其中近200人接受360小時的專業技職訓練，目前有超過100位學員考取烘焙麵包、蛋糕丙級證照，

▲▼頂新和德文教基金會,將才學堂,烘焙錦標賽,屏東青少年夢想團隊,2018世界麵包冠軍王鵬傑,逐夢大使愛紗。（圖／記者姜國輝攝）
▲2018世界麵包冠軍王鵬傑(右三)再度受邀擔任評審。

本次錦標賽再度邀請到莎士比亞烘焙坊負責人、2018世界麵包冠軍王鵬傑師傅擔任評審，他除了肯定選手們的表現，也期許有更多企業一同加入將才學堂計畫，提供工作機會和資源，讓弱勢青少年能因夢想發光發熱。「我們不斷在構思的是他們的未來可以做什麼」，王鵬傑認為，將才學堂可以幫學員找到自信、往夢想的路邁進，而接下來最重要的就是替他們的未來打算。

▲▼頂新和德文教基金會,將才學堂,烘焙錦標賽,屏東青少年夢想團隊,2018世界麵包冠軍王鵬傑,逐夢大使愛紗。（圖／記者姜國輝攝）
▲藝人愛紗化身逐夢大使，為高關懷青少年加油打氣。

今年活動更請來藝人愛紗化身逐夢大使，為高關懷青少年加油打氣，最後她更攜手學員合力完成夢想蛋糕，並高喊「發酵夢想，我敢！」祝福所有將才之子在烘焙之路上都能乘著夢想高飛。

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