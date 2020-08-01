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萌妹爽咬「500元三倍券佐中獎發票」...全挑貴的吃　媽秒暈：偏偏挑那張

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▲大眼萌妹爽吃「三倍券500佐中獎發票」　媽一看秒暈：怎麼偏偏挑那張。（圖／Winnie Huang授權引用）

▲超可愛兇手在這。（圖／Winnie Huang授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

「三倍券好呷某？」一名母親昨日做飯時，餘光瞥見11個月大的女兒正吃著東西，結果定睛一看，竟是面額500的三倍券及一張發票，於是趕緊上前阻止，更崩潰的是「妹妹超懂吃」，皮夾裡一堆發票，她居然挑到唯一中獎的那張。

媽媽在「爆怨公社」發文吐苦水，當時看見女兒在吃三倍券和發票，她連忙放下手邊工作，跑去阻止她，「而且200元的不吃，妳吃500元的，還有我皮夾裡明明有那麼多沒中的發票，妳為什麼只挑中的吃啦！」

請繼續往下閱讀...

她無奈表示，為了女兒的健康，以及可憐的荷包著想，以後會注意不讓小朋友碰到，「案發第一時間，我就去電1988詢問，毀損的三倍券是否還可以使用，後來人員給我的答案是能用膠帶修補，但商家也有權利選擇不收，如果真的無法使用，也只能裱框給女兒做紀念了。」

▲大眼萌妹爽吃「三倍券500佐中獎發票」　媽一看秒暈：怎麼偏偏挑那張。（圖／Winnie Huang授權引用）

▲被吃的三倍券和發票。（圖／Winnie Huang授權引用）

媽媽向《ETtoday新聞雲》記者提到，妹妹現在11個月大，當下看到真的很傻眼，「本來發票已經準備拿去丟了，在丟之前想說對一下，結果居然吃到中獎的，雖然只有200塊錢，但老實說我已經很久沒中過獎了，真的是很懂吃沒錯。」

這篇母親甘苦談掀起熱烈回響，狂吸超過1.2萬人按讚，大家也紛紛留言笑說，「這孩子很實在~以後妳不怕她被騙了」、「這小鬼有錢途啊！都專挑貴的吃，是專業吃貨無誤」、「果然識貨」、「女兒：原來一餐700塊這麼飽呀」、「叫她買彩劵阿，這麼會挑^^」、「果然是女鵝要富養」。

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