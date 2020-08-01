三倍券買父親節禮物！櫃姐冷處理...她失落「尤其1樓保養品」：不如網購

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近和朋友拿著三倍券，到百貨公司挑選父親節禮物，怎料不知是打扮的緣故，還是客人比較多，她發現櫃姐總是愛理不理，尤其是1樓的保養品區，對此她不禁感嘆，「當下覺得不如上網買。」

女網友在PTT發文吐苦水，朋友這陣子領到三倍券後，就拉著她到百貨公司挑父親節禮物，不知是太久沒逛，還是人太多，她陸續看了好幾間服飾、保養品，店員都愛理不理，「尤其是1F保養區很明顯，可能看我們穿得微邋遢，覺得我們只是看看而已。」

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她還提到，「我之前有一次去看小型按摩器，也穿得很邋遢，某兩間品牌似乎覺得我不像是會買按摩產品的人，問問題的時候的確有點冷淡，但我到O牌時，店員則很熱情地招呼我試用，雖然是小東西，也很認真地問我的需求跟介紹，後來沒買，但日後有需要的話，就會先到那間看。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原po不禁問道，「有時候碰到冷漠的店員，當下覺得不如上網買比較好，還不用被冷落，大家買東西的同時，也會看店員的服務態度嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「我都希望店員不要理我欸，我只想看我的」、「店員太熱情的我會直接走出去」、「我昨天穿吊嘎拖鞋去小米專賣店，問掃地機器人價錢，結果他說價錢在旁邊自己看XDD」、「我覺得純粹是店員懶吧，台灣很多超級有錢人都看不出來啊」、「我倒是希望我在逛的時候都不要有人煩我」、「懂你的心情，莫名其妙被看不起超不爽的」。