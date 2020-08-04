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屏東男看完病找嘸電動代步車　警送他回家...車停在家門口啦

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▲屏東警分局民生派出所員警董佳諺、許瑋斌送吳姓市民回家，看到電動車就停放在門口 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局民生派出所員警送吳姓市民回家，看到電動車就停放在門口 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市吳姓市民到醫院就醫，找不到代步電動車，求助院方報警，警方趕到，擔心他安危，先將他送回家，另派員搜尋，警方載他返家，看到他的電動車停在門口，又聽聞鄰居指其是搭救護車就醫，讓他很不好意思地說「患有輕微失憶症」，忘記是救護車送他到醫院，一再感謝警方專程送他回家。

屏東警分局民生派出所員警董佳諺、許瑋斌於日前下午16時30分許擔服巡邏勤務時，接獲屏東醫院通報有老翁電動車不見，兩人趕往了解。

70多歲的吳姓市民說，先前因身體不適至醫院就醫，出來卻遍尋不著其電動代步車，但又好像有去過另一家醫院和廟宇，無法確定電動代步車最後停放位置為何處。

員警擔心他獨自在外找尋易發生危險，決定先以警用巡邏汽車載他返家，另派員至老翁所稱可能停放地點周圍查看，當警方載他返家時卻看到車輛完好的停放於他家門外；後來聽鄰居說稍早因他身體不適，是由救護車直接載送至醫院，他並未騎乘電動代步車出門。

讓他很不好意思說，自己因患有輕微失智症，記性不好，讓警方專程護送回家，相當感謝。

屏東警分局長劉清俊肯定董佳諺、許瑋斌兩員積極為民服務的熱情，有助於提升警察優質形象，更值得同仁效法。

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