21歲警遭猛撞腦死！葉毓蘭喊修「楊庭豪條款」：未成年無照致死監護人連坐罰

▲21歲警遭無照少年猛撞腦死，葉毓蘭保證，會修「楊庭豪條款」。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳以昇、陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市樹林派出所21歲員警楊庭豪2日凌晨0時前往三多地區支援處理打架糾紛，卻在途中遭17歲張姓少年高速從側邊猛撞，當場連人帶車重摔昏迷，由於醫師2度判定無腦幹功能，家屬決定拔管、器官捐贈。立法委員葉毓蘭表示，要修「楊庭豪條款」，其中針對未成年無照致死案件，監護人須連坐罰。

亞東醫院表示，楊員被送到醫院時，因受到嚴重頭部外傷，已無生命跡象，經搶救後恢復生命跡象，但經2度測試發現楊員已無任何腦幹功能，家屬忍痛決定器官捐贈遺愛人間，4日上午在檢察官、法醫等人會同相驗後，確認無腦幹功能，楊員將於4日下午2時送入開刀房，捐出心臟、肺臟、肝臟、腎臟、胰臟、血管、瓣膜、角膜，預計將超過10名病患受惠，遺愛人間。

▲楊員一直以來的志願就是從警，如今卻遭逢憾事令親友非常不捨。（圖／翻攝自當事人臉書）

事發後楊員父母感到相當無法接受，一度在醫院激動哭喊，「他才21歲、21歲耶！還這麼年輕」，楊父當時手中更緊握護身符，只盼奇蹟發生，這幕令人鼻酸。對此，立委葉毓蘭表示，保證會修「楊庭豪條款」，不要讓更多的庭豪媽媽在暗夜中哭泣。

她指出，根據A1車禍統計，「無照致死的車禍高於酒駕致死，我所要修的刑法第185條之3，不僅僅只是替楊庭豪討公道，更是保障更多的父母親，也把無照駕駛列入，針對目前無照駕駛裡面未成年犯，對於18歲以下致人於死的，因為法定代理人、監護人沒有善盡監督之責，也要連坐罰」。

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