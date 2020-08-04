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巾幗不讓鬚眉　枋山「養蜂女王」陳怡帆連得兩年特等獎

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▲屏東縣枋山鄉女青農陳怡帆，為了養蜂翻山越嶺，讓她連兩年得到養蜂界最高榮譽「特等獎」。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣枋山鄉女青農陳怡帆，為了養蜂翻山越嶺，讓她連兩年得到養蜂界最高榮譽「特等獎」。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

養蜂不只是男人的特權，屏東縣枋山鄉71年次女青農陳怡帆，為了養蜂翻山越嶺，從恆春到彰化山區，為了好蜜不惜過著游牧民族生活，但努力沒白費，讓她連兩年得到養蜂界最高榮譽「特等獎」。

陳怡帆說，父親陳生章是養蜂界的高手，近年來逐漸把事業交給她接手，目前養有120座蜂箱，為了要找到好的蜜源區，放置點從恆春半島、高雄杉林、台南六甲到彰化山區。

她大專畢業後曾在銀行上班，也會利用假日幫父親賣蜜，12年前辭去工作專心回來跟父親學養蜂；雖然從小就與蜂為伍，但對羣舞飛翔的蜜蜂還是有戒心，所以防叮措施要很周全，全副武裝頭套及手套是基本配備，起初還有些不習慣，尤其是女孩子要在山上跑來跑去，但幾年來已練就一身好功夫，知道那裏有蜜源，就快速移動。

扣除2019年未辦理全國蜂蜜比賽外，陳怡帆在2018及2020年得到蜂蜜評鑑的「特等獎」，這是養蜂人的最高榮譽，而且全國僅12名特等獎還是唯一女性，相當不容易，也證明養蜂不是男人的專利。

目前還無男朋友的陳怡帆把工作重心放在蜂業上，她說，她有成千上萬的好朋友幫她工作賺錢，自己也要更努力，才不會讓幫她賺錢的「好朋友」失望。

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