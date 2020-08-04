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川普喊封殺、微軟要收購　學者解答「TikTok在歐洲命運」

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▲抖音,TikTok。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國政府揚言封殺TikTok，其在歐洲的命運引發討論。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國總統川普揚言封殺TikTok，微軟2日證實，正在討論美、加、紐、澳的TikTok收購事宜，也有消息指出，TikTok正在考慮把國際總部遷往英國倫敦。外界好奇，如果微軟的交易成真，這一款中國影音社交平台在歐洲的命運將會如何發展？上海諮詢公司AgencyChina研究與策略經理諾里斯（Michael Norris）於3日指出，TikTok對此似乎很有信心。

微軟2日發布聲明證實正在討論收購美國、加拿大、紐西蘭與澳洲的TikTok，並將持續與華府合作，預計9月15日結束談判。目前仍不清楚微軟會支付多少錢，TikTok則拒絕對此發表評論。如果交易通過，不同國家的TikTok將分別由微軟與字節跳動（ByteDance）分別營運的情況，外界也開始好奇，屆時TikTok在歐洲將會如何發展？

諾里斯3日向CNBC表示，「TikTok的歐洲業務似乎不在討論範圍之內。在這個階段，字節跳動看似對於TikTok在歐洲市場營運的能力很有信心」。他指出，相同App在不同司法管轄區由不同企業經營是前所未有的現象，而「合乎法規的營運模式、相關技術轉移、基礎建設與使用權都將使得收購協商複雜化」。

▲▼TikTok。（圖／路透）

▲隨著美中關係惡化，TikTok也成為目標。（圖／路透）

雖然一些國家提出擔憂，但目前尚無歐洲政府宣布禁止TikTok。英國強生政府對於TikTok有意在倫敦設置總部的消息也表示歡迎。

英國政府發言人說明，TikTok與所有會蒐集、處理個資的App供應商一樣，都受到《歐盟一般資料保護規範》（GDPR）的資料隱私規則所規範，「我們將持續採取行動，確保用戶受到適當保護，避免企業試圖利用或濫用他們的個人資料」。他也透露，當局正在制定嚴格法規，希望「讓英國成為一個在線上更加安全的地方」。

川普政府指出，TikTok可能會與北京共享用戶個資等敏感資訊，進行間諜工作，基於國安考量，必須採取行動。TikTok否認指控，也努力與中方保持距離，例如港版國安法通過後退出香港，聘請前迪士尼執行長梅耶（Kevin Mayer）就任執行長，並在全球各地設立地方辦公室。

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