川普要TikTok限期出售　陸：莫打開「潘朵拉的盒子」自食其果

▲陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

短影音平台TikTok在美面臨封殺，並被美國總統川普（Donald Trump）要求在9月15日前將在美業務出售給美國公司。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，按照美方的這種錯誤做法，那麼任何一個國家都可以以國家安全為由，對任何一家美國企業採取類似的舉措，「美方務必不要打開潘朵拉的盒子，否則將自食其果。」

汪文斌4日在例行記者會上提到，一段時間以來，美方在拿不出任何證據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓特定的非美國企業，違背市場經濟原則，也違反世貿組織開放、透明、非歧視的原則，是赤裸裸的霸凌行徑，中方對此堅決反對。

▼TikTok在美面臨封殺危機。（圖／路透）



汪文斌指出，他們注意到美國國內和國際社會對此也有很多批評和質疑的聲音，美方把所謂的國家安全作為打壓有關企業的理由，這根本站不住腳，不過是為自己尋找藉口而已，「有關企業按照市場原則和國際規則，在美開展商業活動，遵守美國的法律法規，但美方卻以莫須有的罪名進行設限打壓，這完全是政治操弄。」

汪文斌表示，美方動用國家機器打壓他國企業的行為屢見不鮮，日本的東芝（Toshiba）、法國的阿爾斯通（Alstom）等公司都曾遭受過美方的蠻橫打壓，美方標榜的所謂公平競爭的虛偽性暴露無遺，嚴重損害美國的國家信譽和形象。

汪文斌強調，如果按照美方的這種錯誤做法，那麼任何一個國家都可以以國家安全為由，對任何一家美國企業採取類似的舉措，「美方務必不要打開潘朵拉的盒子，否則將自食其果。」

汪文斌還說，呼籲美方認真傾聽美本國和國際社會的理性聲音，不要將經濟問題政治化，為各國市場主體在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的投資營商環境，多做有利於全球經濟發展的事情。

▼美國總統川普。（圖／路透）