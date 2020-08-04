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川普2條件施壓TikTok！　9月中前售出北美業務：要給財政部「很大一筆分紅」

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）在白宮。（圖／路透）

▲美國總統川普施壓字節跳動與微軟。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普施壓在9月15日前，字節跳動必須和微軟達成完全退出TikTok美國經營權的轉手交易，並從中分給美國財政部「大筆金錢」，他才會繼續允許TikTok繼續存在於美國。微軟於美東時間2日表示，將展開45天的協商期，時間上與川普給予的9月15日期限大致相符。

川普於美東時間3日在白宮表示，他相信應該由微軟或其它「規模大、又安全，而且非常美國」的公司買下TikTok美國，他甚至認為應該連同美國、加拿大、澳洲、紐西蘭的經營權一併買來，因為「我覺得只買30％是很複雜的事情。」

不論這項交易案的規模如何，川普表示都應該把最終交易價的「好大一部分」送進美國財政部充實國庫。他並未詳細補充這句話的意思，而是以「房東和租客關係」來形容，指出除非美國政府點頭，否則TikTok現在沒有任何權利，「這就有點像是房東 ─ 租客，租客沒有合約就什麼都不是。」

川普表示若微軟或其它公司沒有和TikTok達成交易，或是讓美國財政部「分紅」，9月15日就會是和TikTok在美國的終點。對此，微軟在宣布與字節跳動進行為期45天的協商中，間接證明了川普的說法，表示會提供美國政「合理的經濟利益」，包括財政部。

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