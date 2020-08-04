　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國歡迎TikTok總部遷至倫敦：這是一項商業決定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼抖音,tiktok。（圖／路透）

▲國際關注TikTok退出北美經營後的動向。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國公司字節跳動（ByteDance）旗下TikTok，打算將總部遷往倫敦；英國強生政府冒著可能激怒美國川普政府的風險，對此決定表示歡迎，稱這是項商業機會並能帶來工作機會，而且對國安造成的風險危害不如中國電信設備商華為。

綜合外電報導，字節跳動和美國微軟繼續洽談TikTok北美事務的退出事宜，同時傳出選定在退出美國經營後，總部轉向英國倫敦設立，並再次保證不會將用戶個資傳輸給中國共產黨，「字節跳動致力於成為一家全球化企業，衡量當前的情況，ByteDance為了給予全球用戶更好的服務，已經評估將TikTok總部設於美國之外。」

《太陽報》（The Sun）報導，英國方面已經同意字節跳動到倫敦設立總部，認為有助於大舉增加工作機會，而該公司在英國和愛爾蘭已聘雇800到1000名員工。相較於強生政府將華為屏除於5G建設之外，政府官員最終達成結論 ─ 字節跳動所造成的國安風險，不如華為那麼高。

英美聯盟的政治決定向來互相牽動，對設立總部一事表達歡迎，等於冒著遭致川普憤怒的危險；唐寧街發言人平緩表示，「這是一個商業決定，而且我還不知道是否已經確定了。」

►抖音TikTok總部遷到倫敦？英相強生回應了…母公司深夜發聲明

►路透：TikTok母公司「字節跳動」總部將從北京遷至倫敦！　英國點頭了

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
羅霈穎陳屍工作室「已有屍斑」！4天前還有發文...最後內容曝
羅霈穎失聯！朋友追到工作室竟陳屍屋內　警：出現屍斑了
59歲羅霈穎驚傳身亡！　陳屍八德路工作室
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

挪威爆海上群聚感染！41人確診　當局禁「百人以上郵輪」靠港下船

英國歡迎TikTok總部遷至倫敦：這是一項商業決定

微軟想買TikTok有條件　白宮貿易顧問：應先從中國撤資

英國公司分析：新冠疫苗將被富國壟斷　窮國留到最後處理

抖音TikTok總部遷到倫敦？英相強生回應了…母公司深夜發聲明

蓬佩奧要求中國「停止非法捕撈」　北京的行為導致海洋環境惡化

快訊／法國外交部也宣布：停止批准與香港引渡協議！

新冠病毒起源之謎？　譚德塞：先遣專家調查「已經完成」

用家裡電腦印支票…數字爽填　他真的把400萬保時捷開回家

日本2隻狗狗驗出「新冠病毒陽性」　當事公司僱員、寵物全部送檢

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

不關我的事！倒車撞倒路邊機車　婦人下車後「看兩眼」直接走人

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

挪威爆海上群聚感染！41人確診　當局禁「百人以上郵輪」靠港下船

英國歡迎TikTok總部遷至倫敦：這是一項商業決定

微軟想買TikTok有條件　白宮貿易顧問：應先從中國撤資

英國公司分析：新冠疫苗將被富國壟斷　窮國留到最後處理

抖音TikTok總部遷到倫敦？英相強生回應了…母公司深夜發聲明

蓬佩奧要求中國「停止非法捕撈」　北京的行為導致海洋環境惡化

快訊／法國外交部也宣布：停止批准與香港引渡協議！

新冠病毒起源之謎？　譚德塞：先遣專家調查「已經完成」

用家裡電腦印支票…數字爽填　他真的把400萬保時捷開回家

日本2隻狗狗驗出「新冠病毒陽性」　當事公司僱員、寵物全部送檢

羅霈穎選玩伴專挑2特質　曾公開徵求「大學新鮮人」當男友

挪威爆海上群聚感染！41人確診　當局禁「百人以上郵輪」靠港下船

羅霈穎20年前買股賠光資產　「兩岸擁5房」變億萬包租婆

羅霈穎40年演藝人生謝幕　吳宗憲感嘆「永遠見不了了！」

林志玲踩5cm高跟鞋！「透視裙擺」辣曬細長腿　放閃老公：理想生活就是現在

砸76.7億元　美國陸軍再買9架MH-47G契努克運輸直升機

「小怪獸」走了仍要防強風豪雨　3縣市大雨特報！午後雷雨彈熱區曝

吃完餛飩「腸子蹦一聲」炸開！63歲男腹腔破3公分　吸出「3000ml糞液」

英國歡迎TikTok總部遷至倫敦：這是一項商業決定

微軟想買TikTok有條件　白宮貿易顧問：應先從中國撤資

羅志祥見村姑選手：妳要幹嘛？　音樂一下全場秒傻眼

國際熱門新聞

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：別這樣吃姊妹丼

即／法國宣布　停止香港引渡協議

新冠病毒起源　譚德塞：初步調查完成

自己印支票　他成功開走保時捷

誤會350年！　新研究：精子不是左右擺動前進

日本2隻狗檢驗　新冠病毒呈陽性

抖音TikTok總部遷倫敦　英相回應

富三代酒駕撞死警察　證人8年後離奇車禍亡

英國公司分析：新冠疫苗將被富國壟斷

慘死馬尼拉近郊！家政夫驚見女雇主手腳遭反綁

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

即／傳索馬利蘭考慮「承認台灣」

封殺抖音下場　川普造勢冷清「取票不出席」

更多熱門

相關新聞

白宮貿易顧問：微軟買TikTok應先撤資中國

白宮貿易顧問：微軟買TikTok應先撤資中國

傳聞美國總統川普同意給TikTok母公司北京字節跳動科技45天時間，協商出售TikTok給美國微軟公司事宜。白宮貿易顧問納瓦洛今天暗示，微軟若想買下TikTok，可能該由中國撤資。

抖音TikTok總部遷倫敦　英相回應

抖音TikTok總部遷倫敦　英相回應

美20名網紅連署求川普「不要制裁抖音」　

美20名網紅連署求川普「不要制裁抖音」　

封殺抖音下場　川普造勢冷清「取票不出席」

封殺抖音下場　川普造勢冷清「取票不出席」

即／「諾貝爾和平獎」得主病逝

即／「諾貝爾和平獎」得主病逝

關鍵字：

英國字節跳動ByteDanceTikTok倫敦

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎4個月前才悼念劉真！　心疼辛龍走不出來

爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：別這樣吃姊妹丼

水利處員工屍首分離慘死　曾PO父子合照

羅霈穎「59歲跑夜店」最後身影曝

哆拉AV夢崩壞⋯實況主崩潰

羅霈穎住家身亡2天現屍斑！　穿睡衣倒臥床邊

金泰希凍齡形象破功了！「手機殼」掀熱議

「信義區地下室」市值10億卻荒廢　內情曝光

更多

最夯影音

更多
樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時
壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面