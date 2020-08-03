影／桃園2聯結車肇禍！　1撞分隔島擊落號誌桿　1卡陸橋下90分鐘

記者沈繼昌／桃園報導

輕度颱風「哈格比」為北台灣帶來強風豪雨，桃園市不少地區都出現積水災情，一輛聯結車上午行經觀音區大觀路四段路口，疑因天雨路滑失控撞上分隔島，造成交通號誌被撞倒、分隔島毀損；另一輛聯結車行經楊梅區楊新路橋時，因天雨視線不明未注意限高標誌，結果卡在橋下動彈不得，經輪胎洩氣後，聯結車才得以脫離現場，2輛車肇事原因都還在釐清中。

▲受到輕颱哈格比強風大雨影響，桃園市觀音區3日上午10時許，一輛聯結車疑因天雨路滑行經大觀路四段時失控撞上分隔島，還壓倒交通號誌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據警方指出，由鍾姓男子駕駛的聯結車，3日上午10時許從觀音區大觀路四段往大園方向行駛，行經成功路二段欲左轉時，整輛車疑因天雨路滑失控橫向撞上中央分隔島，連交通號誌都被撞倒，桃園市消防局派出觀音分隊趕往救援，鍾姓男子被救出後僅輕傷並未送醫，但聯結車強力撞擊後飽受驚嚇，經檢測後酒測值為零。

大園警方經調閱監視器發現，聯結車經過路口時濺起水花，鍾姓男子欲左轉但失控撞上分隔島，警方後來請大型拖吊車將連結車拖離現場，初步懷疑是天雨路滑與車速過快肇禍，真正原因仍待警方調查。

▲受輕颱哈格比大雨影響，桃園市楊梅區3日上午11時許，一輛聯結車疑因天雨視線不明，未注意限高標誌被卡在楊新路橋下方動彈不得。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另一起聯結車事故則發生在楊梅區楊新路上，60歲李姓男子3日上午11時許駕駛聯結車從楊梅往新屋區方向行駛，行經楊梅區楊新路陸橋疑似天雨視線不明，未注意陸橋有4公尺限高標誌，結果經過時車斗被卡在陸橋下方動彈不得，連陸橋上的反光條都被撞掉。

由於該陸橋上方為台鐵西部幹線經過，楊梅警分局派員進行單線雙向通車交通管制，再連絡大型吊車先將聯結車輪胎洩氣，讓車斗脫離陸橋，再拖離開事故現場，事故約於中午12時30分左右排除，李姓男子並未受傷，經警方酒測酒測值為零，後續肇事責任仍在調查釐清中。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►無照開貨車酒駕奪3命 桃園男讓小女友「懷孕產女」被起訴

►桃園市大園區涵洞淹水1米！小貨車慘「泡湯」 駕駛不見人影

►酒中摻FM2設局搶多金男 她色誘不成差點失身！2男1女下場曝