桃園市大園區涵洞淹水1米！小貨車慘「泡湯」　駕駛不見人影

▲受到輕颱哈格比颱風帶來強風豪雨，桃園市大園區中正東路一處涵洞淹水逾1公尺，一輛小貨車3日上午陷入積水無法動彈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

輕度颱風「哈格比」挾帶強風豪雨掠過台灣北部外海，為桃園市帶來明顯雨勢，其中大園區中正東路一處涵洞淹水逾1米深，1輛小貨車3日上午被卡在該處涵洞中進退不得，警方與消防人員趕抵，只見小貨車駕駛已自行脫離棄車而去，區公所指出，將與市府水務局會勘後完成改善工程，避免該處遇雨成災窘狀。

▲桃園市大園區中正東路一處涵洞淹水逾1公尺，消防人員趕抵發現小貨車無法動彈，駕駛已棄車自行離去。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局、大園警分局3日據報，大園區中正東路一段840巷一處涵洞，因積水逾1公尺深，有路人發現1輛小貨車陷入積水中，消防人員與警方派員警戒，發現小貨車車身一半已陷在水中，駕駛不知去向，疑似自行脫困求助，警方現場拉起封鎖線管制交通，大園區公所也派員到場抽水，再通知車主到場後續處理。

大園區公所指出，該處涵洞每一遇大雨就會積水，區公所接獲民眾陳情多次，日前已與市府水務局完成會勘，將由區公所發包施工，將涵洞前較低漥地以墊高方式施工，預計本月底前完成改善工程，未來將配合抽水馬達抽水解決涵洞遇雨淹水問題。

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