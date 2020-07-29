大雨來的正是時候！花蓮連續午後雷陣雨　農友：不用再顧水護田

▲花蓮南區農民正陸陸續續完成，二期水稻插秧農事。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

連續幾天午後雷陣雨豪雨，雖然短暫，但對花蓮正進行第二期水稻插秧的農民來說，這天上掉下來的禮物真是來的正是時候，求雨若渴的農民表示，若老天持續給水，農業灌溉用水應不成問題，不用再為找水傷腦筋與夜宿農田顧水。

▲▼花蓮南區近日發生午後短暫雷陣雨，給了南區水田土地滋養水份的機會。

一般人遇雨是到處躲雨，農民則是開心的走向自家農田，除了感謝上蒼降雨外，也藉此了解落雨進水情形。目前花蓮南區二期水稻插秧，農民正陸陸續續完成，原本擔心無水可用，但連續幾天午後豪雨，給了大地重生的機會。

花蓮南區一位林姓農民表示，日前因為都没下雨，溪水裡及自家水井的水也快乾枯見底，水利會工作站人員雖調配尚屬得宜，但大家還是擔心真到了没水的時候要怎麼辦？所幸老天眷顧，一連幾天午後下了幾場短暫陣雨，雖不能說已解除水荒，但至少秧苗是保住了，其他農作物也能暫時解渴。

依據氣象局發布的消息指出，近幾天很多縣市有局部大雨或豪雨發生，花蓮也屬大雨範圍。而連續幾天下來，花蓮南區大雨幾乎都在午後發生且短暫，不過這也給了南區土地滋養水份的機會，農民說若持續個幾天大雨，應該可以解除農地旱象，不過，一下來個大雨，也會考驗排水系統及慎防溪水暴漲。

►我沒有遲到，是時間遲到了！