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無照開貨車酒駕奪3命　桃園男讓小女友「懷孕產女」被起訴

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▲桃園市朱姓男子去年8月涉嫌酒駕撞死3名環保人士，桃檢又查出，朱男去年涉嫌對未滿16歲女友發生性行為還導致產下一子起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市朱姓男子去年8月涉嫌酒駕撞死3名環保人士，桃檢又查出，朱男去年涉嫌對未滿16歲女友發生性行為還導致產下一女被起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市朱姓男子去年8月間因酒駕撞死2名環保志工與1名路人造成3人死亡、4人受傷等重大車禍意外，朱男無照駕駛還酒駕，事後被依公共危險罪嫌移送偵辦；桃檢並查出，朱男在前年4月間對未滿16歲女友進行2次性行為，導致其懷孕產下1女，經桃園市警局婦幼隊查出送辦，朱男坦承犯行，桃檢3日偵結依與14歲以上未滿16歲之女子為性交罪提起公訴。

檢警調查，25歲的朱姓男子去年8月24日清晨6時許，駕駛小貨車行經蘆竹區中興路轉入大竹路288巷，因該路段為大彎道，朱男因車速過快未減速，失控撞上停放路邊車輛，還撞上當時的環保志工與路人，造成其中3人傷重不治、4人受傷慘劇，朱男被查出酒測值高達0.64，且居然沒有駕駛執照還上路，事後被依公共危險危險罪嫌起訴，一審時被判處8年10月有期徒刑，但朱不服還上訴二審與三審，但上月初最高法院駁回朱男上訴，目前在台北看守所羈押中。

此外，桃檢最近查出，朱男從2018年4月到2019年4月間，明知女友未滿16歲，卻2度在桃園市楊梅區住處與女友發生性關係，導致女友懷孕並在去年6月產下一女，家人得知後對朱男提告，桃園市警局婦幼隊將朱男移送桃檢偵辦。

朱男偵訊時坦承犯行，辯稱係兩情相悅，並沒有強迫女友發生性行為，女友也承認朱男沒有強迫她，檢方偵結，將朱男依與14歲以上未滿16歲之女子為性交罪嫌提起公訴。

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