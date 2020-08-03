酒中摻FM2設局搶多金男　她色誘不成差點失身！2男1女下場曝

▲桃園市鍾男、張男與蔡姓女子缺錢花用，欲對甘姓男子施以美人計色誘，在酒中摻入迷魂藥伺機劫財，但卻失算導致蔡女差點失身。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鍾姓、張姓男子與蔡姓女子缺錢花用，今年3月間共謀色誘甘姓男子，在酒中摻入FM2迷魂藥，趁其昏迷時再搶走其配戴頸部價值20萬元金項鍊，未料當天甘男未被迷昏，急欲對蔡女進行性為，反而是蔡女卻昏倒差點失身，鍾男則趁機偷走甘男皮包2萬9千元皮包，甘男事後報警提告；桃檢3日依強盜未遂與竊盜罪嫌將3人提起公訴。

檢警調查，41歲的鍾姓男子、53歲的張姓男子與43歲的蔡姓女子今年3月1日晚間相聚聊天，談及生活困苦缺錢花用，鍾男聲稱，自己黃姓女友的甘姓老闆好色又苛刻，頸部上常配戴價值20萬元的金項鍊，3人共謀由鍾以介紹蔡女給甘男方式色誘，並在酒中摻入FM2迷藥後迷昏甘男後再伺機行搶。



鍾男等3人在3月2日清晨6時許開車至甘男住處喝酒聊天，蔡女為避免與甘男交換酒杯未能迷昏甘男，索性在飲用酒瓶內摻入FM2，但甘男飲酒後仍未陷入昏迷，但蔡女卻因藥效發作而意識模糊，甘能雖已不勝酒力與藥效發作，但神智還算清楚，急欲與已昏迷蔡女發生性行為，遂將鍾男趕離住處，導致3人欲強盜甘男金項鍊意圖未能遂行，但鍾男離去前竊取甘男放置家中皮包一只，內有現金2萬9千元。



鍾、張2人被甘男趕出甘男住家後，擔心已昏迷蔡女的被欺負折返甘男住處查看，但甘男與蔡女不勝酒力昏睡過去，甘男事後起疑，察覺3人設計在酒中下藥意圖搶劫報警處理。

警訊時，鍾、張2男與蔡女均坦承強盜未遂等犯行不諱，鍾男也坦承竊取皮包錢財，甘男尿液檢體經送法務部調查局檢驗含有氟硝西泮等FM2之代謝物成分，證實3人確實有對甘男酒中下藥犯行，桃檢依強盜未遂、竊盜罪嫌將3人分別提起公訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►逛市場遭大西瓜撞胸口...桃園婦返家胸痛急就診 被診斷出主動脈剝離！

►中壢客運路口追撞等停機車 再衝對向教會外牆！騎士骨折司機挫傷

►人夫偷吃逾20年中風臥床 正宮手機發現2女鹹濕影片...怒告求償百萬