暴雨炸國道…小車急打雙黃燈！大車凍未條「哪家駕訓班教的」馬上腫臉了

網搜小組／鄺郁庭報導

哈格比雨彈轟炸全台，許多人都選擇開車出門，但大雨一下難免視線不佳，不少駕駛就會開著雙黃燈，提醒其他用路人前方有車。結果就有大車駕駛拍下這個小動作，「到底是哪家駕訓班教你們下大雨要打雙黃燈勒？」一句話馬上引來其他網友砲轟，「笑死，真愛隨便公審人」、「不要丟大車族群的臉，好嗎？」

這位大車駕駛在臉書《爆廢公社公開版》貼出影片，只見原PO開在國道上，前方一台小客車打著雙黃燈開在內側車道，原PO似乎不是第一次看到這種情況，文中忍不住打下一句話，質疑轎車打雙黃燈的動作，「到底是哪家駕訓班教你們下大雨要打雙黃燈勒？」

看到貼文後，其他網友反而啪啪打臉，更直呼大車駕駛邊開車邊拿手機錄影更危險，「多一分警示不好嗎？你是不是哪裡不舒服」、「我很懷疑你駕照怎拿的，居然在大雨滂沱錄影，還質疑人家開雙黃燈警示，他是怕被你這種的撞到啦」、「到底哪個智障教你開車可以用手機。」

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▲大車駕駛酸轎車開雙黃燈，結果自己被砲翻。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



不過就有人認為，這樣開雙黃燈，如果要切車道就很危險，應該要開霧燈才對，「重點是很多人打雙黃還會飄移變換車道」、「其實霧燈就很好用了」、「最可恨的是，按了雙黃燈的人，切車道前不會按回來啊」、「先開啟大燈，如果有前後霧燈，請一併開啟，如果沒有霧燈的車款，可適時開啟雙黃燈，切換車道，要記得先關閉雙黃燈！」

至於小客車做法到底是否存在疑慮，國道公路警局曾在粉絲專頁貼出影片，提醒用路人「雙黃燈就是『危險警告燈』」，可以在發現回堵時、強風大雨、濃霧濃煙時按下警示燈；另外，機械突然故障，造成車輛拋錨無法行駛，以及發生事故追撞時都可以使用。