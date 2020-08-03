蘇震清慘了！涉SOGO經營權被聲押　檢調再劍指「誠美材掏空+印尼參訪圖私利」

▲立委蘇震清涉嫌收賄2千萬元遭檢察官聲請羈押禁見。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

民進黨籍立委蘇震清涉嫌在SOGO經營權之爭中，收賄2千萬元，遭檢察官聲請羈押，事實上，蘇另外涉及誠美材掏空案，早已被台北地檢署列為調查對象，日前國民黨再爆蘇震清疑和剛請辭總統府祕書長的叔叔蘇嘉全，私下到印尼會晤高層圖謀私利，高檢署也已經發交地檢署分案了解，蘇目前已經是3大案纏身。

檢調7月31日發動大搜索，追查6名現、前任立委涉嫌集體收賄案，其中蘇震清的辦公室顧問主任郭克銘正是全案關鍵白手套，郭涉嫌幫前太流公司董事長李恆隆，四處行賄立委，協助舉辦公聽會、修改《公司法》，助李爭取SOGO百貨經營權，而蘇疑似收了2千萬元，是拿最多錢的涉案立委。

▲國民黨日前公布密件質疑蘇震清圖謀私利。（資料照／國民黨文傳會提供）

雖然李恆隆在8月1日被移送北檢時，公開否認行賄，還說跟蘇「認識很久了」，「(2000萬元)那個是借貸，他已經還了」，但檢察官仍認為2人涉行、收賄罪嫌重大，向法院聲請將蘇、李等10名涉案被告羈押禁見，法院正連日開庭調查中。

在此同時，先前國民黨拿出外交部機密電文，直指蘇震清在2017年間，多次和國營事業主管或叔叔蘇嘉全造訪印尼，並拜會印尼高層，但行程都由民間人力仲介楊運集團安排，還拒絕駐外代表處協助，疑涉圖謀私利，高檢署近日已將此案發交台北、士林、屏東等地檢署，暫分他字案進行調查。

▲前太流公司董座李恆隆否認行賄蘇震清。（資料照／記者游宗樺攝）

此外，偏光面板大廠誠美材在2019年間爆發疑遭假交易掏空案，蘇震清也被質疑透過人頭買入誠美材交易對象、郡宏光電的股票，涉嫌違反《證交法》等案，目前正由台北地檢署積極偵辦中，蘇震清接連涉弊，不但讓關係親密的叔叔蘇嘉全為此請辭總統府秘書長一職，蘇震清自己也正面臨可能遭羈押的命運。

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