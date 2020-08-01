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徐永明涉收賄200萬移送北檢　蘇震清+2關鍵白手套漏夜偵訊中

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▲▼ 徐永明 。（圖／記者游宗樺攝）

▲徐永明涉嫌收賄200萬元協助業者爭奪SOGO百貨經營權，清晨被移送台北地檢署。（圖／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦立委涉嫌集體收賄案，7月31日大舉搜索6名現、前任立委辦公室及住處，其中涉嫌在SOGO經營權之爭中，收賄2百萬元的前立委、時力黨主席徐永明，8月1日清晨被移送台北地檢署時，面對媒體否認收賄，全案目前僅前立委陳唐山、陽管處長劉培東，各因涉嫌貪污、瀆職等罪嫌，被檢察官諭令50萬元、5萬元交保候傳。

檢調長期蒐證發現，前太流公司董事長李恆隆，涉嫌為了搶回SOGO百貨經營權，從2013年起，陸續透過曾任蘇震清辦公室顧問主任的政治公關郭克銘、統領集團富二代翁利華，以交付現金等方式，行賄蘇震清、陳超明、廖國棟、陳唐山、徐永明等5名現、卸任立委。

▲▼前立委陳唐山涉嫌重大。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳唐山涉貪污收賄罪嫌重大，但無羈押必要，獲諭令50萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

除蘇震清疑似收賄2千萬元最多外，徐永明被監聽發現，疑似收取2百萬元賄款，協助參與攸關SOGO案翻盤的《公司法》修法公聽會，不過他在被移送北檢複訊時，面對媒體詢問是否收賄，輕聲回答：「沒有，謝謝」。

此外，檢調也循線查出，郭克銘另外接受寶塚生命紀念園負責人陳明瀚、展雲蓬萊陵園負責人鍾克信的委託，行賄立委趙正宇上千萬元，由趙施壓陽明山國基公園管理處，把殯葬業者的土地，從國家公園第三類管制區中排除，檢調透過行動跟監，直擊雙方在6月間見面交付賄款，7月31日檢調搜索時，就在趙家查扣920萬元現金。

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