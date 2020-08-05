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蘇震清曾向王爺公發誓「若做違法事願退出政壇」　網酸：這就是因果報應

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▲蘇震清向東隆宮溫王爺發誓。（圖／翻攝自Facebook／蘇震清）

▲蘇震清向東隆宮溫王爺發誓。（圖／翻攝自Facebook／蘇震清）

 記者蘇晏男／台北報導

立委蘇震清涉入國會集體收賄案被台北地院裁定羈押禁見，而民進黨也祭出停權懲處。有網友翻出蘇震清8個月前參選時，向王爺拜拜發誓，表示他「如果我有做違法的事情，願意退出政壇」。對此，有人留言直酸，「應該是騙神明，報應很快就來了」。

蘇震清去年12月底競選立委期間，被對手周佳琪發言人、國民黨籍縣議員盧玟欣質疑涉入誠美材掏空等案件，他為了捍衛清白，在個人競選總部向東隆宮溫王爺發誓。

蘇震清拜拜時表示，「弟子蘇震清在這誠心誠意拈香參拜，祈求王爺公大顯神威，可以讓弟子蘇震清這次立委選舉能夠順利當選。面對這次外界抹黑造謠的選舉，本人再次向王爺公稟命，如果我有做違法的事情，我願意退出政壇，絕對不會食言，我在這手持三柱清香，向王爺公稟命並祈求王爺公可以做主，讓造謠抹黑的人可以受到應得的處罰」。

蘇震清事後也將影片PO上臉書，並強調，針對他的競選對手，問他敢不敢在王爺公面前發誓？他用實際行動敬告對手，「我清白問政，問心無愧」，為了捍衛他的人格，願意以政治生命在王爺公面前，向鄉親說明他的決心，「相對的，我也要請問周典論、周佳琪，敢不敢用相同的高道德標準要求自己，在王爺公面前回答我三個問題？」

不過由於近日國會收賄案，蘇震清這則影片又被網友翻出。有人看完後直酸，「這就是因果報應」、「神明是他們騙取選票的工具」、「應該是騙神明，報應很快就來了」、「王爺神威，不容許欺騙的，壞人很快就會有報應」。

另外也有網友拿此跟行政院長蘇貞昌對比，表示「幹嘛學蘇院長講過的話」、「有人在神明面前騙三次了，這三算什麼，算他好運啊～」、「有個發誓跟放屁一樣的輸光頭！發誓有用嗎？？」。

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