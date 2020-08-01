破天荒！4立委同遭聲押禁見！時力主席徐永明等6人涉行收賄一併聲押

▲蘇震清等4名現任立委涉嫌收受賄賂，遭檢察官同時向法官聲請羈押，創下司法紀錄。（圖／記者游宗樺攝）

記者黃彥傑、羅志華、劉昌松／台北報導

民進黨籍立委蘇震清，國民黨籍立委陳超明、廖國棟，無黨籍立委趙正宇，以及時力黨主席徐永明等人，因涉嫌收受業者賄賂，分別為SOGO經營權之爭及陽明山地目變更案，對政府官員施壓，1日被台北地檢署依違反《貪污治罪條例》罪嫌重大，有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，加上涉嫌行賄的前太流公司負責人李恆隆等人，全案共10人遭聲押。

這次國會集體收賄弊案，創下台灣司法史上，首次同時有多位現任立委遭聲押紀錄，2007年間，當時立委薛凌曾因涉及陽信案，遭士林地檢署聲押，不過被法院裁定1千萬元交保。

檢調單位早在1個多月前，就根據長期蒐集事證密集開會，懷疑前太流公司董事長李恆隆，為爭奪SOGO經營權，涉嫌從2013年起，分別行賄蘇震清、陳唐山，陳超明、廖國棟，徐永明等5名現、卸任立委，由立委們利用質詢、審預算、舉辦公聽會等職權，施壓經濟部官員，要求變更《公司法》相關規定，或是直接撤銷最大股東、遠東集團的增資登記。

▲前太流公司董事長李恆隆涉嫌為了爭奪SOGO經營權行賄立委。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，被檢調懷疑涉嫌幫李恆隆行賄立委的白手套，是曾任蘇震清辦公室顧問主任的郭克銘，蘇疑似在SOGO經營權之爭中，透過郭收了約2千萬元的賄款，徐永明則是被檢調監聽發現，疑似收了2百萬元。

專案小組持續監聽發現，白手套郭克銘另外接受寶塚生命紀念園負責人陳明瀚、展雲蓬萊陵園負責人鍾克信的委託，爭取陽明山國家公園內的地目變更，從事政治公關事業的郭克銘找上無黨籍的立法院內政委員趙正宇。

▲是知管理顧問公司負責人郭克銘涉嫌擔任行賄白手套。（圖／記者游宗樺攝）

之後趙正宇或趙的秘書出面，聯繫陽明山國家管理處官員，順利將業者土地劃分出管制區後，被檢調人員直擊拍下交付行賄款項的過程，7月31日的檢調大搜索行動中，趙的住處也被發現並查扣現金超過920萬元。

全案歷經檢調超過1天的搜索訊問後，共約談63人，其中23人列被告，涉嫌收賄的蘇震清與辦公室主任余學洋、陳超明、廖國棟與辦公室主任丁復華、趙正宇與辦公室主任林家騏、徐永明，及涉嫌行賄的李恆隆、郭克銘共10人遭聲押禁見。涉嫌行賄的李恆隆胞姊李秀峰、統領富二代翁華利、殯葬業者鍾克信，與涉嫌收賄的前立委陳唐山，陽管處處長劉培東等12名被告分別以5萬到100萬元不等金額交保候傳。1名被告獲請回。

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