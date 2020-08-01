徐永明召開公聽會價碼曝！統領富二代豪撒200萬「出席費」　檢：同額交保

▲檢察官懷疑統領第二代翁華利涉嫌當行賄立委的白手套。（圖／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦立委涉嫌集體收賄案，7月31日大舉搜索6名現、前任立委辦公室及住處，其中統領集團富二代翁華利，因為涉嫌在SOGO經營權之爭中，行賄前立委、時力黨主席徐永明2百萬元，換取徐邀集經濟部官員、學者參與相關公聽會，台北地檢署偵訊後，8月1日下午諭令翁華利依《貪污治罪條例》罪嫌，2百萬元交保候傳。

專案人員蒐證發現，前太流公司董事長李恆隆，涉嫌為了搶回SOGO百貨經營權，從2013年起，陸續行賄蘇震清、陳超明、廖國棟、陳唐山、徐永明等5名現、卸任立委，希望藉由立委的質詢、審預算等職權，施壓經濟部官員修法，或以撤銷增資登記等方式，奪回SOGO。

▲時力黨主席徐永明涉嫌收取「200萬出席費」賄賂遭檢調約談 。（圖／記者游宗樺攝）

檢調監聽發現，徐永明疑似收受200萬元賄賂後，在2019年底，邀請官員與相關學者，舉辦《公司法》適用爭議的公聽會，而涉嫌擔任白手套的，竟是統領集團富二代翁華利。據了解，翁在偵訊時否認行賄，最後仍被以涉嫌行賄罪共犯重大等理由，諭令200萬元交保，翁在離開北檢時未發一語。

翁的律師黃心賢代為喊冤，「這個案子的偵辦，純粹是政治因素，這相當冤枉，不可能擔任白手套，今天辦公聽會，給2百萬當出席費，法律上沒有規定不可以，最重要的是沒有對價關係，我們沒有要求立法委員或任何學者，透過公聽會影響他們的決定」，「我們沒有接觸立委，我們甚至不認識檢察官所講的立委」。

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