翁家富二代行賄徐永明200萬內幕曝光！掀統領集團插旗東區SOGO戰火

記者劉昌松／台北報導

4名現任立委與時代力量黨主席，分別因涉嫌於SOGO經營權案、殯葬業者土地變更案中，收取業者賄絡向官員施壓，統領百貨富二代翁華利是被諭令200萬交保，是目前被告中金額最高的，不過律師代為喊冤，翁華利非外傳白手套，其實是代表家族，與新加坡商合作爭取入主SOGO，並否認行賄立委，「這案子純粹政治因素」。

▲統領集團總經理翁華利，同時也是天義公司總經理，因涉嫌行賄罪，獲200萬元交保。（圖／記者黃彥傑攝）

翁家自清代來台，在新莊以麥芽糖店起家，後來家族投資房地產、百貨，創立統領集團，翁華利回台接班後，斥資10億元，改裝桃園統領百貨，根據《鏡週刊》報導，統領最大金雞母其實是台北市忠孝東路的東區統領商場，光是房客ZARA每年租金上億元。

近年，翁華利與新加坡商人郭明忠合作，在台成立「新加坡商天義公司」，登記負責人就是翁華利的父親翁俊志，翁華利擔任總經理，負責與郭合作，尋求透過取得太流公司公司股權，入主同在台北市忠孝東路上的SOGO百貨。

在立院爆發立委集體收賄案後，翁華利被解讀成前太流公司董座李恆隆的白手套，出資200萬元行賄當時的立委徐永明等人，針對影響SOGO股權比例的《公司法》修法，邀請經濟部與相關學者舉行公聽會。

對於翁華利被依行賄罪嫌，諭令200萬元交保，翁的律師黃心賢代為喊冤表示，「這個案子的偵辦，純粹是政治因素，這相當冤枉。

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