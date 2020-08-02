快訊／神力女超人到高雄輔選！提到韓國瑜數度哽咽…曝他近況

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市長補選進入倒數階段，國民黨2日上午號召38名立法委員到高雄為李眉蓁助選展現團結氣勢，神力女超人許淑華上午到鳳山區拉票，致詞中數度提到前高雄市長韓國瑜，言語中顯露激憤感慨之情，甚至還帶有哽咽，面對記者詢問韓國瑜近況，許淑華也給了答案。

許淑華透露，一直有和韓國瑜保持聯繫，最近狀況不錯，休生養息後也稍微變胖了點，一切都好。至於外界一直相當好奇，韓國瑜會在什麼時間到高雄為李眉蓁來站台，對此，許淑華表示，「不清楚，可能要透過李眉蓁總部跟他聯繫」。