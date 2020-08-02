李眉蓁挨批「稿子都讀不好」　柯文哲酸：還是要準備啦

▲黨主席柯文哲及民眾黨高雄市長候選人吳益政出席黨員大會。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨8月2日於國立體育大學綜合體育館召開黨員大會，活動最後也將替民眾黨高雄市長候選人吳益政造勢。黨主席柯文哲與吳益政一同受訪，對於李眉蓁政見會表現，挨批連稿子都讀不好，柯文哲酸說，「還是要準備啦」。

對於三位候選人政見會的表現，柯文哲表示，他沒有從頭看到尾，他只有看新聞摘要，他認為還是吳益政最好，他當議員18年，議題非常熟悉，他在高雄的公民團體評鑑，是問政最佳的議員，所有政治都是地方性，他是在地經營很久的人，他自己非常有信心。至於國民黨高雄市長候選人李眉蓁挨批連稿子讀不好，柯文哲笑說，「還是要準備啦」。媒體詢問是認為李眉蓁沒準備？柯文哲笑而不答。





▲民眾黨黨員大會8/2假林口體育館舉行，接近中午時分，大批民眾湧入林口體育館。（圖／記者湯興漢攝）

詢問給吳益政多少分？柯文哲認為，分數是由市民來給，他還是最熟悉高雄政治、最誠懇，「我們沒有奇奇怪怪的派系包袱」，這幾天最大的新聞是立法院被搜索，台灣政商勾結太嚴重，「我們是比較能夠⋯我們是比較新型政治價值，所以比較沒有這個問題」。

對於高雄市長的選情，柯文哲說，選舉只剩最後兩個禮拜，「盡力啦」。吳益政則說，就像子女出國讀書就先結婚了，回家見公婆的心情，他表示，一直在第三勢力、第三條路，尋找台灣可能，柯文哲第一次參選台北市長曾說過，當人家質疑他墨綠的時候，柯稱說那句話是因為連勝文槍傷，大家認為是假的，他說自己是墨綠，是為了縫合整個社會的對立，那現在別人說他墨綠，是在分裂這個社會，第三條路在走，常常碰到同樣情形，「藍的說你是綠的、綠的說你是藍的」。