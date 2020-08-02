補選倒數13天砲轟媒體：選舉選到被殺都不報！李眉蓁爆氣：小錯無限放大　

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁就在鳳山獲得同黨立委許淑華的站台協助，不僅大嘆連自己選舉選到要被殺了，媒體卻連這個也不報，只有狂報自己是草包2.0，或是專注在她講錯話，而她也透露自己最擔心的事「就是大家靜悄悄」。

▲李眉蓁在出席活動時表示現在媒體都只報她壞事，放大她說錯話 。（圖／記者吳奕靖攝）

2日國民黨立委許淑華陪同高雄市補選國民黨候選人李眉蓁在鳳山造勢，李眉蓁跟選民開起玩笑表示現在大家應該都認識自己了，因為原本自己是左營區的議員，現在是全民都知道，「我有紅嗎」？李眉蓁問支持群眾，群眾回應「有！」，李眉蓁說：「現在打開新聞，都是看到我」，不過話鋒一轉卻把矛頭指向了媒體，李眉蓁感嘆一點點說錯話就會被放大。

▲李眉蓁在出席活動時表示現在媒體都只報她壞事，放大她說錯話 。（圖／記者吳奕靖攝）

李眉蓁跟支持群眾表示，「前幾天新聞就有報，就說有個人要殺我，這個你們知道嗎？但你們不知道，因為這種新聞他們不會報，我選舉選到要被殺了，他們也都不會報，反而會報我說錯話，報我是草包2.0，壞的事情就報一大堆，晚上政論節目又說我一大堆，現在選舉就是一種不對等的選舉」，李眉蓁希望大家能夠出來，「不能被看衰」、「民進到的囂張不恐怖，恐怖的是大家裝安靜。」