評李眉蓁政見會表現　侯友宜：不一樣的聲音要聽進去

▲新北市長侯友宜1日率領黨籍立委力挺李眉蓁。（圖／李眉蓁競選團隊提供）

記者黃巈禾／新北報導

高雄市長補選電視政見會1日落幕，對於國民黨候選人李眉蓁的表現， 新北市長侯友宜2日表示，她已非常盡力，外面難免還有很多不一樣的聲音，但這些聲音都要聽進去，只要全力以赴就可以打一場美好的選戰。

侯友宜表示，新北市政比較繁忙，利用禮拜六比較有空的空檔南下為李眉蓁加油打氣，希望她勇敢往前走，打一場美好的選戰，而他以新北市政為重，把市政做好後，有空檔才會下去為候選人給予滿滿的加油打氣，大家一定要記得做好自己的角色，有餘力再給黨籍候選人滿滿的溫暖，希望李眉蓁有機會為高雄市服務，這是他衷心期盼。

侯友宜指出，李眉蓁畢竟沒經歷過大選，尤其年紀算是比較輕，整個考驗上要比別人多承擔責任，只要擁有一顆有勇氣承擔的責任、往前走、全力以赴的決心，用一個態度面對艱辛的選戰、不氣不餒、全力以赴，就可以打一場美好的選戰。

侯友宜提到，李眉蓁的表現，在他看來已經是非常盡力，雖然過程中外面還是有很多不一樣的聲音，但這些聲音都要聽進去，如果大家覺得還有努力的空間，就要把自己的步伐做得更好，讓大家更能了解她未來對高雄市的願景，兩年或四年還能做什麼，好還要做得更好，如果做得不夠好，就要調整步伐不斷改進、往前走。