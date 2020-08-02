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國民黨祭甲動！立委全員南下挺李眉蓁…點名有5人缺席　趙天麟酸：認真一點

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▲▼國民黨主席江啟臣今（2）日到高雄替李眉蓁站台。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國民黨祭出甲級動員，號召38名立委到高雄替李眉蓁站台。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長補選進入關鍵階段，國民黨全黨為力挺候選人李眉蓁選情，祭出甲級動員號召38名立委南下高雄相挺，各個化身成李眉蓁的分身，分別到高雄38區掃街拜票，不過卻有5名委員缺席，甚至還有立委中午前就搭高鐵回台北。對此，對手陳其邁競選總部總幹事趙天麟表示，自己的同志下來幫忙是很正常的事情，「不過我想，是不是認真一點比較好。」

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁2日上午舉辦「立委相挺、真愛高雄」記者會，邀請國民黨38席立委全員南下相挺，甚至發出甲級動員，在高雄黨部召開立法院黨團大會，原定38名立委，1人負責1區，要化身為李眉蓁的分身掃街拜票，但是卻有5人缺席了。

國民黨立委陳超明、廖國棟涉嫌收賄，檢方認為涉嫌重大，依貪汙罪向法院聲押禁見，而吳斯懷因腰椎開刀仍在坐輪椅，費鴻泰右手腕肌腱斷裂，仍在治療中，馬祖立委陳雪生則是買不到機票，留33名立委到高雄各區參加地方團結大會，化身為候選人的分身掃街拜票。

▲民進黨高雄市長補選候選人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民進黨高雄市長補選候選人。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，對手陳其邁競選總部總幹事趙天麟表示，政黨政治就是這樣，自己的同志下來幫忙是很正常的事情。「李眉蓁陣營總部有說，其實是所有委員都要來，待一整天38區來幫忙，不過我們就看到，好像也並沒有都到齊，有的好像也被一般民眾看到中午以前就搭高鐵離開了，這樣子我們覺得當然尊重他們自己的決定，不過我想是不是認真一點比較好。」

趙天麟又指出，「我們也有觀察到到場議員好像只有12位，跟他們當時選議長投出來的30幾位好像頗有落差，那我在想會不會是因為最近候選人的表現跟一人般認知有太大差距，以至於他們有這樣子一種不太願意來站台或是其他的考量」。

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