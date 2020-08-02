020年勞工模範父親表揚20位得獎者　黃偉哲：溫暖充實了台南的土地

▲台南市政府勞工局舉辦勞工模範父親表揚，台南市長黃偉哲親自頒獎予20位勞工模範父親們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為感恩父親為家庭付出，在父親節即將到來的前夕，台南市政府勞工局2日舉辦勞工模範父親表揚，台南市長黃偉哲親自頒獎予20位得獎者，祝賀當選的勞工模範父親們，對子女和家庭用心付出，對社會公益更熱忱奉獻，他更代表台南市民感謝勞工爸爸們，溫暖充實了台南的土地。





黃偉哲市長表示，「父親」這個角色常肩負著養家的重責，像一座山擔起保護家庭的責任，爸爸對於子女家庭的愛不形於色，卻穩重如山，呼籲市民朋友再忙也不要忘了適時陪伴父親，特別在這溫馨感恩的日子，用最真誠的行動來表達對父親的感謝。



身為台南市大家長，黃偉哲不忘宣導COVID-19新冠肺炎及登革熱疫情發展近況，提醒市民COVID-19疫情在世界各國仍持續有病例，務必做到外出戴口罩、保持安全社交距離；此外有鑒於北部縣市已有多例登革熱病例，請市民留意環境清潔，防杜登革熱病媒蚊孳生環境，做好防護措施才能維持平安喜樂的生活。





同時也是父親身份的黃偉哲結束表揚典禮後，於會場外的視障按摩宣導會，接受視障按摩師傅10分鐘按摩服務，他表示因公務一早就到處奔走的身體，在瞬間就獲得舒緩，很推薦大家也可以帶爸爸去讓視障按摩師傅按摩一下，鬆弛身心。



今日活動現場大小朋友齊聚一堂，陪伴當選的勞工模範父親一同接受市長頒獎，場面溫馨與備感榮耀。立法委員郭國文、市議員許又仁、林易瑩也蒞臨現場向當選的勞工模範父親們表達祝賀。





勞工局局長王鑫基指出，今年度當選的20位優秀勞工模範父親都有著精彩可及的故事，有的父親熱心公益於回饋社會上；有的擔任工會幹部，積極推展工會業務，為勞工朋友爭取福祉；有的爸爸在其從事的行業中頂尖拔萃，為社會和產業界立下貢獻。因此期盼藉由勞工模範父親表揚活動來表彰與傳承社會良好的價值。



市政團隊也將扮演好「父親」的角色守護市民朋友們，保障每位勞工的權益與福祉，並藉由工會有效整合勞工志工等專業資源來落實「希望家園」的目標，如同父親的臂膀一樣，給予有需要的市民朋友溫暖與依靠。

・被稱為「地表最強磨皮神器」