　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

020年勞工模範父親表揚20位得獎者　黃偉哲：溫暖充實了台南的土地

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市政府勞工局舉辦勞工模範父親表揚，台南市長黃偉哲親自頒獎予20位勞工模範父親們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府勞工局舉辦勞工模範父親表揚，台南市長黃偉哲親自頒獎予20位勞工模範父親們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為感恩父親為家庭付出，在父親節即將到來的前夕，台南市政府勞工局2日舉辦勞工模範父親表揚，台南市長黃偉哲親自頒獎予20位得獎者，祝賀當選的勞工模範父親們，對子女和家庭用心付出，對社會公益更熱忱奉獻，他更代表台南市民感謝勞工爸爸們，溫暖充實了台南的土地。

▲台南市政府勞工局舉辦勞工模範父親表揚，台南市長黃偉哲親自頒獎予20位勞工模範父親們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，「父親」這個角色常肩負著養家的重責，像一座山擔起保護家庭的責任，爸爸對於子女家庭的愛不形於色，卻穩重如山，呼籲市民朋友再忙也不要忘了適時陪伴父親，特別在這溫馨感恩的日子，用最真誠的行動來表達對父親的感謝。

▲台南市政府勞工局舉辦勞工模範父親表揚，台南市長黃偉哲親自頒獎予20位勞工模範父親們。（圖／記者林悅翻攝，下同）
身為台南市大家長，黃偉哲不忘宣導COVID-19新冠肺炎及登革熱疫情發展近況，提醒市民COVID-19疫情在世界各國仍持續有病例，務必做到外出戴口罩、保持安全社交距離；此外有鑒於北部縣市已有多例登革熱病例，請市民留意環境清潔，防杜登革熱病媒蚊孳生環境，做好防護措施才能維持平安喜樂的生活。

▲台南市政府勞工局舉辦勞工模範父親表揚，台南市長黃偉哲親自頒獎予20位勞工模範父親們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

同時也是父親身份的黃偉哲結束表揚典禮後，於會場外的視障按摩宣導會，接受視障按摩師傅10分鐘按摩服務，他表示因公務一早就到處奔走的身體，在瞬間就獲得舒緩，很推薦大家也可以帶爸爸去讓視障按摩師傅按摩一下，鬆弛身心。

今日活動現場大小朋友齊聚一堂，陪伴當選的勞工模範父親一同接受市長頒獎，場面溫馨與備感榮耀。立法委員郭國文、市議員許又仁、林易瑩也蒞臨現場向當選的勞工模範父親們表達祝賀。

▲台南市政府勞工局舉辦勞工模範父親表揚，台南市長黃偉哲親自頒獎予20位勞工模範父親們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基指出，今年度當選的20位優秀勞工模範父親都有著精彩可及的故事，有的父親熱心公益於回饋社會上；有的擔任工會幹部，積極推展工會業務，為勞工朋友爭取福祉；有的爸爸在其從事的行業中頂尖拔萃，為社會和產業界立下貢獻。因此期盼藉由勞工模範父親表揚活動來表彰與傳承社會良好的價值。

市政團隊也將扮演好「父親」的角色守護市民朋友們，保障每位勞工的權益與福祉，並藉由工會有效整合勞工志工等專業資源來落實「希望家園」的目標，如同父親的臂膀一樣，給予有需要的市民朋友溫暖與依靠。

・被稱為「地表最強磨皮神器」

ET快訊
無照少年高速撞！21歲警頭部重創昏迷「這2天是關鍵」　父握護
北高雄海面竄「2條水龍捲」驚悚照曝光！哈格比颱風逼近天空滿是
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

020年勞工模範父親表揚20位得獎者　黃偉哲：溫暖充實了台南的土地

台南東山火龍果節熱鬧展開　最強推銷員黃偉哲大力促銷

神明不可欺　男子偷南鯤鯓代天府香油錢火速遭逮

花蓮聯合海葬啟航！先行者抵人生終點　長眠於波瀾壯闊太平洋

汽車電影院青埔登場　鄭文燦：觀賞電影新體驗

茶改場117周年場慶　推動茶產業「三化」創新臺茶新契機

壽山巖全國舞龍公開賽12隊伍參賽　高手雲集精彩過招

西螺鎮公所邀三軍儀隊歡慶父親節　軍事風「爸」氣登場

影／許義宗教授帶著《小鴿子》飛抵故鄉桃園　促成溫馨師生會

「2020雲林海洋音樂祭」　狂歡音樂趴嗨翻三條崙海水浴場

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

婁峻碩爆有「4塊肌」一定脫爆　和焦凡凡媒人竟然是高爾宣

嘉義男自淋汽油證明「我愛妳」 全身起火哀號：她還真的點下去

颱風「辛樂克」最快今生成！ 明起大變天...豪雨擴大炸3天

「你覺得私房錢藏哪最安全？」　秦昊「裝傻一句話」林志穎尬笑

外送哥等紅燈「腳爽踩賓利」狂搖　他直擊驚呆...網：15億得主出現了

020年勞工模範父親表揚20位得獎者　黃偉哲：溫暖充實了台南的土地

台南東山火龍果節熱鬧展開　最強推銷員黃偉哲大力促銷

神明不可欺　男子偷南鯤鯓代天府香油錢火速遭逮

花蓮聯合海葬啟航！先行者抵人生終點　長眠於波瀾壯闊太平洋

汽車電影院青埔登場　鄭文燦：觀賞電影新體驗

茶改場117周年場慶　推動茶產業「三化」創新臺茶新契機

壽山巖全國舞龍公開賽12隊伍參賽　高手雲集精彩過招

西螺鎮公所邀三軍儀隊歡慶父親節　軍事風「爸」氣登場

影／許義宗教授帶著《小鴿子》飛抵故鄉桃園　促成溫馨師生會

「2020雲林海洋音樂祭」　狂歡音樂趴嗨翻三條崙海水浴場

模擬東奧賽／文姿云三連勝要修正犯傻事　相信明年這時已準備好

小三扶正又求離婚！「李文真崩潰哭拿孩子」網友一片狂轟

「死亡醫生」剖100司機挖腎臟　殘屍全丟河裡餵鱷魚…假釋沒幾天改判無期！

LIVE／輕颱哈格比海上左飄右移暫維持海警　氣象局1740說明

小六姪落海失援　47歲叔跳海救人反溺水　送醫不治

中職／陳禹勳懷疑被偷暗號「只能防範」　澄清沒有針對陳傑憲

公衛專家質疑「CT值35」太低漏感染者　莊人祥坦言：標準很兩難

中醫師辯「誤用」硃砂　張彥彤怒斥「太夭壽！根本是蓄意謀殺」

媽猶豫「幼兒園」選公立還私立？正反意見戰翻　神人點破關鍵：沒得選

不斷更新／江國豪連投2k送兄弟3上3下　首局富邦0比0中信

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

地方熱門新聞

打工換宿男落海　黑鷹馳援送醫

汽車電影院青埔登場　看電影新體驗

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

「2020雲林海洋音樂祭」　狂歡音樂趴嗨翻

為證明愛情嘉義男汽油淋身點菸自焚

壽山巖全國舞龍公開賽　高手雲集

西螺鎮公所邀三軍儀隊歡慶父親節

《小鴿子》飛抵桃園　促成溫馨師生會

花蓮聯合海葬啟航　先行者長眠於壯闊太平洋

男子偷南鯤鯓代天府香油錢火速遭逮

「餐期斷單」沒餐送　外送員神操作秒進單

家庭驟變　林旻謙種紅龍果供不應求

高屏大橋快車道禁行普通重機車　屏警即日起取締

蒜頭飆到每台斤160！蒜農把蒜種全賣出不種了

更多熱門

相關新聞

台南東山火龍果節熱鬧展開

台南東山火龍果節熱鬧展開

台南東山區火龍果產業文化活動，2日於東山區公所前廣場熱鬧展開，台南市長黃偉哲出席開幕典禮，大力推廣味甜多汁，營養價值豐富的東山火龍果，黃偉哲打趣說火龍果吃多不會胖，所以自己可以放心吃。

低利吸引自住買盤　南二都7月交易量大增

低利吸引自住買盤　南二都7月交易量大增

逆孫「畫小丑妝」縱火！落網悲曝報復原因

逆孫「畫小丑妝」縱火！落網悲曝報復原因

台南逆孫縱火害阿公送醫　還嗆對其他親友不利

台南逆孫縱火害阿公送醫　還嗆對其他親友不利

台南逆孫縱火！阿公雙腿18%三度灼傷

台南逆孫縱火！阿公雙腿18%三度灼傷

關鍵字：

勞工模範父親黃偉哲台南

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

偶像劇女神「坐傳統早餐店用餐」

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

23歲瘦男「打一個哈欠」肺炸了！　身體一半血都流掉了

蔣友柏「進化大肌肌」...變台版馮迪索

楊冪33歲「下半臉徹底崩了」！臉部真實狀態全被拍

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一最靠近」

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

輕颱哈格比到家門口還會再增強

20多歲妹喊屁股痛！醫指尖一頂「激情狂震」：第1次嗎　男友認了

和尚7天蓋巨窩　鳥奴囧沒筷子用

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

羅志祥「全部取消追蹤」正式斷開周揚青！

更多

最夯影音

更多
噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕
狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面