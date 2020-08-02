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台南逆孫「畫小丑妝」縱火燒阿公…紅色假髮掉家門口！落網悲曝報復原因

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▲台南市麻豆分局警方，鎖定嫌犯為同住之李姓孫子，並於縱火發生後4小時即在高雄市緝獲李嫌，起獲汽油桶等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲李嫌化妝成小丑返回住家縱火，顯眼的紅色假髮還遺留在案發現場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市六甲區七甲街巷弄內一處民宅2日凌晨0時許傳出火警，導致高齡82歲的李姓老翁雙腿三度灼傷；麻豆分局案發後成立專案小組調查，發現李姓孫子（26歲）涉嫌縱火，深夜時分購買汽油，畫上小丑裝、頭戴紅色小丑假髮，在住處旁潑灑汽油並點燃，涉案情節重大。李嫌2日凌晨4時許在高雄鼓山落網，對犯行供認不諱，訊後依公共危險、殺人、恐嚇等罪嫌移送偵辦。

台南市消防局2日凌晨0時2分獲報，六甲區七甲街86巷內有處住宅平房起火燃燒，立即派遣柳營、麻豆、官田、六甲等分隊共14車、28人前往搶救。警消到場時火勢相當猛烈，立即拉水線灌救，並從火場內救出82歲的李姓老翁；當時李翁雙腳18%三度灼傷，意識不清，但對痛覺仍有反應，立即送往柳營奇美醫院搶救。

▲台南市麻豆分局警方，鎖定嫌犯為同住之李姓孫子，並於縱火發生後4小時即在高雄市緝獲李嫌，起獲汽油桶等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲無辜的阿公遭到火吻，雙腿18%三度灼傷，從火場被救出時已意識模糊。

警方事後調查，發現火勢是由屋外向內延燒，且現場還留有汽油空桶，懷疑案情不單純，深入追查後果真發現李姓孫子涉嫌縱火。警方初步了解，李男是家中老么，又是獨子，自小備受寵愛，但因不堪父親長年家暴母親，因此曾多次與李父爆發激烈口角，甚至7月25日李嫌就曾縱火報復，但當時並未釀成嚴重火災，家人不願家醜外揚，因此低調不願說明，豈料事隔約1個禮拜，李嫌再度縱火，還燒傷了無辜的阿公。

警方調查，李嫌相當喜愛看電影，喜愛警匪片及電影《小丑》，案發前李嫌先前往加油站購買汽油，並參考電影犯罪手法，將自己畫上小丑妝、頭戴紅色的小丑假髮返回住處縱火，見到火勢引燃後旋即離開現場，但疑似過程太過匆忙，顯眼的紅色假髮還遺落在現場，成了犯罪物證；且李嫌在縱火後還將用手機拍下畫面，並傳給家人觀看。

▲台南市麻豆分局警方，鎖定嫌犯為同住之李姓孫子，並於縱火發生後4小時即在高雄市緝獲李嫌，起獲汽油桶等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆分局警方，鎖定嫌犯為同住之李姓孫子，並於縱火發生後4小時即在高雄市緝獲李嫌，起獲汽油桶等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲李嫌案發前前往加油站購買汽油。

警方事後追查，於凌晨4時許在高雄鼓山將縱火的李嫌逮回，並在其車內起出2桶汽油；而李嫌也對犯行供認不諱，坦言受不了父親長期酒後家暴、毆打母親，父子為此爆發激烈口角後，才會選擇縱火報復。只是當夜李嫌縱火時，李父並不在家，熊熊的惡火反倒波及了無辜的阿公。警方稍早訊後已依公共危險、殺人、恐嚇等罪嫌將李嫌移送台南地檢署偵辦。

►父子口角嗆報復…台南逆孫「凌晨提油縱火」！無辜阿公雙腿18%三度灼傷

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▼李嫌於案發4小時後落網，警方還在車內查獲2桶汽油。

▲台南市麻豆分局警方，鎖定嫌犯為同住之李姓孫子，並於縱火發生後4小時即在高雄市緝獲李嫌，起獲汽油桶等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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