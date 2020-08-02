台南逆孫縱火害阿公灼傷送醫　還嗆對親友不利！警追到高雄逮人

▲台南市麻豆分局警方，鎖定嫌犯為同住之李姓孫子，並於縱火發生後4小時即在高雄市緝獲李嫌，起獲汽油桶等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市六甲區七甲街巷道內一處民宅，8月2日0時左右發生火警，警消調查係一起人為縱火案，造成屋內80多歲老翁受傷送醫，麻豆分局警方立即成立專案小組，鎖定嫌犯為同住之家屬26歲李姓孫子，並於縱火發生後4小時即在高雄市緝獲李嫌，全案偵訊後依公共危險、殺人、恐嚇等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方表示，警方調閱監視器發現，李嫌駕駛自小客車於火災發生前，前往加油站以600元購買3桶汽油，每桶200元，接著出現在住家附近，縱火嫌疑重大。

經調查，26歲的李嫌在高雄上班，周六、日才回台南，警方循線前往高雄市鼓山區，李嫌任職公司的宿舍將其逮補，當場在李嫌車內發現2桶汽油，李嫌坦承，8月1日晚間與其家人發生爭吵，心生不滿，遂驅車前往加油站購買汽油，2日凌晨，將汽油潑灑於住家大門，並點火引燃，李嫌亦坦承不諱。只不過警方調查時發現李嫌犯案時，是戴含假髮的小丑造型面罩作案，其目的可能是不想讓人認出其身分。全案偵訊後依公共危險、殺人、恐嚇等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，台南市六甲區七甲街86巷内1處民宅2日凌晨傳出火警，台南市消防局出動14車28人前往搶救，消防人員從屋內救出1名80歲老翁，腳受灼傷，意識模糊，以救護車送柳營奇美醫院急救，火勢在20分鐘內撲滅。

官田消防分隊人員從火場救出一名80多歲老翁，該老翁意識不清，對痛有反應，雙腳18％三度灼傷，馬上以救護車送柳營奇美醫院急救，經查只有1人受困被救出，另1人在火警發生時已逃離火場，未受傷受困。火勢在消防人員全力搶救下，於凌晨0時24分左右撲滅火勢，但消防人員發現火勢是從外面機車起火再往內燒，起火原因不單純，警、消研判有人為縱火之嫌，麻豆分局調閱監視器影影像，深入追查始查出李嫌涉嫌縱火後逃逸，並造成80多歲老翁受傷送醫。

另在發生火警後， 警方查出李嫌與家人發生家庭糾紛，導致李嫌心生不滿，8月1日李嫌又與家屬發生爭執後，揚言欲對祖父母、父母及居在在外地的5位姐姐不利，不久後祖父住家即發生火警，警方為了避免其他家屬遭受不利，馬上通報其他親屬所在地之轄區分局派員前往戒護，但李嫌並未出現。警方緊急通知所有家屬至六甲分駐所保護人身安全，一直到逮補李嫌後，確認安全無虞才返家，家屬表示幸虧警方積極查緝即時逮補，讓其他家屬不用再心驚膽跳。

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