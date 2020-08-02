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台南東山火龍果節熱鬧展開　最強推銷員黃偉哲大力促銷

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▲台南東山區火龍果產業文化活動於東山區公所前廣場熱鬧展開，台南市長黃偉哲大力推廣味甜多汁，營養價值豐富的東山火龍果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南東山區火龍果產業文化活動於東山區公所前廣場熱鬧展開，台南市長黃偉哲大力推廣味甜多汁，營養價值豐富的東山火龍果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南東山區火龍果產業文化活動，2日於東山區公所前廣場熱鬧展開，台南市長黃偉哲出席開幕典禮，大力推廣味甜多汁，營養價值豐富的東山火龍果，黃偉哲打趣說火龍果吃多不會胖，所以自己可以放心吃。

▲台南東山區火龍果產業文化活動於東山區公所前廣場熱鬧展開，台南市長黃偉哲大力推廣味甜多汁，營養價值豐富的東山火龍果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，東山區的火龍果種植面積為台南市之冠，最重要的是台南有最優質的紅龍果，甜度有的高達15、16度以上。火龍果除了好吃美味，加工應用面也相當多元，現場可以看到用火龍果做披薩、麵包還有蛋糕，各式各樣的入菜方式，不管是鮮果，還是製成加工品，都是非常好的食材，歡迎大家來東山踴躍購買。

▲台南東山區火龍果產業文化活動於東山區公所前廣場熱鬧展開，台南市長黃偉哲大力推廣味甜多汁，營養價值豐富的東山火龍果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也提到，雖然火龍果不是台灣本產的水果，但是台南種植出來的品質很好，市府也會努力協助拓展外銷、打開通路，幫助在地果農提升收益。

▲台南東山區火龍果產業文化活動於東山區公所前廣場熱鬧展開，台南市長黃偉哲大力推廣味甜多汁，營養價值豐富的東山火龍果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日現場香噴噴的火龍果披薩一出爐，香味四溢，東山區公所表示火龍果披薩是以火龍果麵團揉出桃紅色餅皮，火龍果醬作為基底，鋪上火龍果肉、淋上產地鮮甜龍眼蜜，再送進東山龍眼木窯烤，充滿東山在地風味的披薩，吸引民眾前來嚐鮮。

▲台南東山區火龍果產業文化活動於東山區公所前廣場熱鬧展開，台南市長黃偉哲大力推廣味甜多汁，營養價值豐富的東山火龍果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日除了是東山火龍果節開幕典禮，還結合模範父親表揚大會一同辦理，黃偉哲市長一一頒發獎牌予模範父親得獎者並親切合影，市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰也到場，共同祝福天下爸爸們父親節快樂。

▲台南東山區火龍果產業文化活動於東山區公所前廣場熱鬧展開，台南市長黃偉哲大力推廣味甜多汁，營養價值豐富的東山火龍果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長謝耀清表示，為刺激消費，在「火紅戀戀文創市集」在地小農、青農市集現場銷售火龍果及文創手作市集，都歡迎民眾使用振興三倍劵。市集除了美味的火龍果鮮果外，也有展售火龍果乾、火龍果冰品、火龍果特調夏日飲品琳朗滿目，呈現火龍果在食材應用的多元廣泛，也深受消費者喜愛。

▲台南東山區火龍果產業文化活動於東山區公所前廣場熱鬧展開，台南市長黃偉哲大力推廣味甜多汁，營養價值豐富的東山火龍果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南品質優良的火龍果在東山，現在正是盛產期品嚐的好時機，想一嚐東山美味的火龍果可上網搜尋東山公所臉書「火龍果農業產業活動專區」。

・被稱為「地表最強磨皮神器」

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