16歲正青春藝術節聯合舞展　黃偉哲與年輕學子共舞

▲「2020年16歲正青春藝術節」系列活動，市長黃偉哲特地前往觀賞，給予表演同學鼓勵，更上台與開場表演同學一起跳舞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「2020年16歲正青春藝術節- POWER SUMMER青春熱舞」系列活動，2日在台南文化中心熱情登場，結合南市24所高中職熱舞社、學生饒舌演出、塗鴉展覽，市長黃偉哲特地前往觀賞，給予表演同學鼓勵，更上台與開場表演同學一起跳舞。

黃偉哲說，外面雖然下小雨，但進到舞台就變得很熱情了，他很開心與現場表演者及觀眾度過美好的週日下午。





黃偉哲市長表示，台南市每年都會舉行「做16歲」的成年禮儀式，16歲正青春藝術節就是專為青少年舉辦的文化成年禮，今年的舉辦形式別出心裁，透過舞展、塗鴉展這類年輕人的街頭流行文化來展現，肯定年輕人的創意，也希望給年輕人們一個熱血追夢、展現自我的舞台，為自己創造一個不平凡的青春回憶。





黃偉哲現場應邀上台與同學們小小熱舞一段，雖然動作稍微慢半拍，但也顯示他樂於與青年交流的一面。黃偉哲表示，未來市府的大型活動，期盼能多規劃提供表演舞台給這些年輕人，讓大家有更廣闊的平台展現自我。市政團隊也會持續努力，跨局處合作為年輕人舉辦更多優質的活動。今日活動眾多貴賓熱情參與，包括市議員蔡旺詮等也一同到場與學子同樂。



POWER SUMMER青春熱舞系列活動現場，由統一企業提供阿Q桶麵供現場民眾打卡送禮，同時結合公益，希望青少年可以藉由捐贈物資方式幫助更多朋友。期待台南市所有的青少年在高中階段都能有機會參與過16歲正青春藝術節，讓青春不留白，為自己完成獨特的文化公民成年禮。

・被稱為「地表最強磨皮神器」