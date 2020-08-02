哈格比逼近！午後「2地區」先防豪雨彈突襲　氣象局：颱風有再增強趨勢

▲哈格比颱風來到家門口，氣象局持續發布海警。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

今年第4號颱風哈格比持續朝台灣東北邊外海逼近，氣象局今（2）日清晨已發布海上颱風警報，若路徑偏西，也不排除發布陸警。颱風以今天深夜至明天上午離台灣最近，不過今午後雷陣雨會較為明顯，西半部地區有局部短時大雨或豪雨發生的機率；到了晚上之後颱風更為接近，北部地區有短暫陣雨或雷雨，入夜後北台灣將有明顯雨勢，明一整天迎風面北台灣、宜蘭以及西半部都要留意有大雨、豪雨發生。

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▲哈格比颱風1130預報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局資深預報員徐仲毅說明哈格比最新動態。（圖／記者徐斌慎攝）

氣象局持續發布哈格比海警，2日11時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約430公里之海面上，以每小時16公里速度，向西北轉北北西進行。其暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅，預計颱風有稍增強趨勢。台灣東半部（含綠島、蘭嶼）、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

氣象預報員徐仲毅表示，颱風預計掠過東北部近海，周二進入中國大陸，今晚到明白天是最接近台灣，明天會是颱風影響台灣風雨最明顯時候。強度部分，目前為輕颱，接近台灣期間有稍增強趨勢。

今天白天各地仍高溫炎熱，北部甚至有36度以上高溫發生機會，台北已觀測到36.1度高溫，全台都要留意午後雷陣雨發生，其中，各地山區、中南部地區可能出現短時大雨或豪雨。

▲今日受影響的雨區曝光。（圖／記者徐斌慎攝）

由於颱風路徑預報仍不確定性，雖是以海警機率高，但因為颱風已經相當接近台灣陸地，如果太平洋高壓勢力比預期強，路徑可能會再偏西，不排除發布陸警。

隨著颱風接近，晚上之後在颱風附近的北部、東北部降雨機率提高外，西南風逐漸增強，中南部也會有明顯降雨。明天白天是影響降雨最明顯一天，北部、東北部地區，降雨機率除比今天高，西半部、東北部也可能出現局部大雨或豪雨。

颱風遠離後，周二仍受到低壓帶影響，各地天氣也不穩，一直要到周三、四之後，才會恢復夏季午後雷陣雨天氣型態。

▲雨區預報圖。（圖／翻攝NCDR）

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