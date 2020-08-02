專家示警：哈格比未來12hrs沒有來個華麗北拐　「北部有機會發陸警」

▲哈格比颱風進入關鍵期，暴風圈貼近基北宜沿海。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

記者賴文萱／台北報導

哈格比颱風持續逼近台灣，天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」指出，由於過去12小時略偏西進行，暴風圈將更貼近基、北、宜沿海；若未來12小時仍偏西移動，「沒有來個華麗北拐，有機會針對北部陸地發布陸上颱風警報。」

台灣颱風論壇表示，哈格比颱風從不被看好，到順利成颱，算是意外的驚喜，但相對的，預警時間很短，大家要隨時留意天氣消息。

請繼續往下閱讀...

哈格比颱風強度有增強的趨勢，暴風圈也會略為擴大，由於過去12小時略偏西進行，暴風圈將更貼近基、北、宜沿海。論壇指出，如果未來12小時哈格比仍偏西移動，沒有來個華麗北拐，有機會針對北部陸地發布陸上颱風警報。

▲1100哈格比最新路徑。（圖／中央氣象局）



至於未來風雨影響，各地影響程度以北部沿海最大，接著南部地區，再來是北部地區。周日各地仍以午後雷陣雨為主，夜晚開始，北、東部下雨頻率增加。周一受到颱風掠過、帶動西南風增強影響，全台灣容易下雨、伴隨大雨及陣陣強風。



周二南海低壓北上進入廣東，台灣吹著強盛西南風，台中～屏東容易下雨、伴隨大雨，其他地區陰天或短暫雨。周三高氣壓逐漸增強，水氣減少，全台灣雨後放晴。

▲氣象局持續發布哈格比海警，若路徑再偏西，不排除發陸警。（圖／記者徐斌慎攝）

氣象局預報員徐仲毅則指出，由於颱風路徑預報仍不確定性，雖是以海警機率高，但因為颱風已經相當接近台灣陸地，如果太平洋高壓勢力比預期強，路徑可能會再偏西，不排除發布陸警。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來