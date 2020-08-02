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一張圖看六國預測！哈格比颱風「最接近台灣時間」曝光

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▲▼各國預報哈格比路徑。（圖／翻攝NCDR）

▲各國預報哈格比颱風路徑。（圖／翻攝NCDR）

記者黃凱翊／綜合報導

中央氣象局今天（2日）清晨5時半發布今年第4號颱風「哈格比」（Hagupit）海上颱風警報，提醒民眾入夜後北台灣將有明顯雨勢，而除了氣象局外，包含日本氣象廳、韓國氣象局與美國海軍等單位，接預測台風將在3日上午最接近台灣。

根據國家災害防救科技中心的颱風路徑預測圖，中國氣象局與韓國氣象局的預測路徑與中央氣象局相比，路線上更接近台灣東北角，中央氣象局與美國海軍的路徑則大致相同，預計在明(3日)上午8點最接近台灣，接著就會逐漸偏北遠離台灣。

請繼續往下閱讀...

▲▼降雨圖。（圖／翻攝NCDR）

▲今(2日)晚入夜後在颱風附近的北部、東北部降雨機率提高。（圖／翻攝NCDR）

中央氣象局預報員徐仲毅表示，哈格比颱風未來路徑預估會經過東北部近海後，逐漸進入中國大陸，以今晚到明天白天最接近。今天白天各地仍高溫炎熱，北部甚至有36度以上高溫發生機會，但全台都要留意午後雷陣雨發生，其中，各地山區、中南部地區可能出現短時大雨或豪雨。

在颱風強度部分，目前哈格比仍是輕度颱風，但因為結構還在整合，在接近台灣的過程中，還是有稍增強的機會，可能達輕颱上限；颱風路徑預報因有不確定性，雖是以海警機率高，但因為颱風已經相當接近台灣陸地，如果太平洋高壓勢力比預期強，路徑可能會再偏西，不排除發布陸警。

隨著颱風接近，晚上之後在颱風附近的北部、東北部降雨機率提高外，西南風逐漸增強，中南部也會有明顯降雨。明天白天是影響降雨最明顯一天，北部、東北部地區，降雨機率除比今天高，西半部、東北部也可能出現局部大雨或豪雨。

▼全球水氣圖。（圖／翻攝NCDR）

▲▼全球水氣圖。（圖／翻攝NCDR）

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