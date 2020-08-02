哈格比颱風靠近台灣！農漁民、山區民眾要加強戒備「防強風豪雨」

▲農委會籲海上作業漁船必須嚴加戒備。（圖／ ETtoday資料照）。



記者許展溢／台北報導

中央氣象局今（2日）發布輕度颱風「哈格比」海上颱風警報，其風暴圈正逐漸朝向台灣東北部海面接近，對東北部及北部海面構成威脅，今明兩天西半部將有豪雨發生機率，農委會呼籲農漁民，及海上作業魚船必須嚴加戒備。

針對哈格比颱風可能帶來的農業災損，農委會籲請農、漁民及早採取下列防範措施，並減少損失：

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一、蔬菜生產方面：青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，倘已到收穫期應儘速採收，以減少損失；大宗蔬菜如甘藍、結球白菜等，請農民團體協助農民將增加採收之蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。適逢生育期之瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏；採用設施栽培者應檢視生產設施，注意其結構安全，如有破損應及早維修。

二、果樹生產方面：果樹應強化支柱及排水設施，已到採收期之水果，必要時，應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場之需求秩序供貨。正值果實發育期之水果，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象。

▲農糧署指出，北部二期稻作陸續整地插秧，東部進入插秧盛期，應注意加強田間蓄水。（示意圖／記者李毓康攝）



三、漁業方面：養殖業者應加強塭堤的修補維護和排水路的疏通，檢視備用發電機能否啟動並添足用油，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。海上箱網養殖業者應檢修框架、浮球、網片，妥為固定纜繩。定置網業者亦應加強網具、船舶等安全，停泊漁船加強繫纜。

農糧署指出，北部地區第二期稻作陸續整地插秧，東部進入插秧盛期，已插秧之田區，應注意加強田間蓄水，水深以秧苗高度為宜，減少稻株因強風造成搖擺受損，水稻育苗中心亦應加強防颱措施。

▲水保局籲山區民眾要嚴防強風豪雨可能帶來的災害。（示意圖／讀者提供）



另外，水土保持局表示，將嚴密監控各地降雨現況，同時請土石流防災專員協助地方進行雨量觀測等防災整備工作，並依據氣象局提供的即時雨量資料，適時發布土石流警戒；若達土石流警戒值之縣市，除將警戒情形以電話、傳真及簡訊方式通知地方政府外，並利用土石流警戒之災防告警細胞廣播通知當地民眾，亦會將警戒情形同時公布於水土保持局土石流防災資訊網供相關單位及民眾隨時上網查詢，亦可利用「土石流防災資訊整合版」智慧型手機APP及「土石流防災資訊網line」官方帳號查詢。

水保局強調，山區民眾應加強戒備，檢視居家週邊之擋土牆及排水溝等相關設施，嚴防強風豪雨可能帶來的災害，同時土石流潛勢溪流附近居民應配合地方政府之指示，必要時，儘早疏散至安全避難處所。

